Ідеї для манікюру з пастельними відтінками на весну 2020

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Новомодний дизайн нігтів в прийдешньому сезоні відрізняється не лише своєю багатогранністю, комбінованим стилем, але також і неповторною ніжністю запропонованих рішень

Ми сьогодні якраз і займемося тим, що розберемо новинки ніжного манікюру, що нас порадують в наступаючому сезоні 2020-2021. Яким виявиться чудовий ніжний манікюр для особливих випадків, а також і на кожен день? Супермодні образи ніжного манікюру 2020-2021 представлені в нейтральних, приглушених і пастельних колірних палітрах — пастельні, бежеві і нюдові кольори, кремові і пудрові тони.

Топові стилі в ніжному манікюрі чарівно виглядають на довгих і коротеньких нігті, що робить ніжний манікюр вибором всіх без винятку дам.

Ніжний пастельний манікюр

Пастельна палітра відтінків на нігті завжди відрізнялася ніжністю і витонченістю, що і робить її практично універсальною. Бездоганний ніжний пастельний манікюр може мати красивий декор у вигляді фольги, страз і камінчиків, втирки і модних малюнків у вигляді квіток, завитків і мережив.

Ніжний манікюр з акцентом

Ніжність відтінку в сучасному стилі модного нейл-арту може бездоганно доповнюватися акцентними елементами у вигляді принта або того ж самого декору. Яскравий відтінок покриття на одному з нігтів, слайдер дизайн, блискучий гліттер або стрічка зможуть створити бажаний акцент в модному ніжному манікюрі цього сезону.

Ніжний манікюр з мармуровим ефектом

Природні текстури особливо затребувані в сучасному нейл-арт дизайні, особливо, що стосується ніжного покриття нігтів, яке так і потребує делікатного декору, яким може стати мармуровий візерунок, що нагадує природні мінерали.

Ніжний манікюр з каміфубукі і павутинкою

Краса матового манікюру в ніжному дизайні стане виразнішою, якщо в якості декору на одному нігті використовувати нейтральні за кольором каміфубукі, а до них додати візерунки в техніці павутинка. Виглядає такий модний нейл-арт дизайн дуже вишукано і ошатно.

Ніжний манікюр з градієнтом

Серед топових видів модного манікюру з ніжним покриттям завжди знаходиться омбре манікюр, що виглядає бездоганно у своїй делікатності і ненав'язливості. Підібравши шикарні пастельні відтінки і створивши з їх допомогою ніжний градієнт в матовому вирішенні вам гарантований ідеальний ніжний манікюр. Дуже мило будуть виглядати малюнки поверх ніжного градієнта.

Ніжний манікюр з квітами

Дивовижні квіткові розписи підкорять всіх жінок без винятку своєю ніжністю і витонченістю, що так відмінно реалізована в сучасному квітковому нейл-арті. Особливість трендового квіткового манікюру полягає в тому, що самі візерунки виконуються переважно в матовому рішенні, а квіточки повинні бути невеликими.

Ніжний дизайн нігтів з фольгою і смужками

Дуже модним рішенням стало виконання модного комбінованого нейл-дизайну, що містить як малюночки, так і смужки. Ніжний манікюр в такому модному дизайні можна отримати відбитками фольги, дрібними шматочками фольги, а також дзеркальними стрічками. При цьому дуже важливо використовувати світлі відтінки покриттів, наприклад, блакитний і кремовий, щоб отримати як раз-таки модний ніжний дизайн манікюру.

Ніжний манікюр «асбтракція»

Неймовірно стильна ідея декору нігтів знайшла своє відображення в модному ніжному манікюрі «абстракція», в якому можуть бути задіяні смужки і штрихи, гілочки та інші рослинні мотиви, «прозорість» і мазки, що в підсумку дозволяють реалізувати супермодний ніжний манікюр в абстрактному дизайні.