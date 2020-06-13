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Як у Кім: Каменських поділилася комплексом вправ для красивих сідниць

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Як у Кім: Каменських поділилася комплексом вправ для красивих сідниць
14:32 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram: kamenskux
Настя Каменських у своєму блозі назвала ТОП-3 кращих вправ, які допоможуть зробити сідниці красивими та пружними.

"Тримайте базові, але дуже ефективні вправи для вашої Кім!", - написала артистка в Instagram, супроводивши публікацію знімком, на якому вона позує в коротких шортах, які злегка оголюють її підтягнуту п'яту точку.

Фото:  instagram.com/kamenskux

Присід з широким розведенням ніг (Ця вправа відмінно опрацьовує попу, ніжки і внутрішню частину стегна).

Встаньте рівно, зберігаючи природний прогин в попереку. Розставте ноги в сторони, а стопи розгорніть назовні. Відведіть таз назад і на вдиху зробіть присід до того рівня, коли ваші стегна будуть паралельні підлозі. Коліна при цьому не повинні з'їжджатися всередину. На виході піднімайтеся і стискайте сідниці.

Сідничний місток (Для тих, кому складно присідати, ця вправа - знахідка!).

Ляжте на спину, зігніть ноги в колінах і повільно піднімайте і опускайте таз. Верхня частина тіла при цьому нерухома. При підйомі - напружуйте сідниці і після - не опускайте таз до кінця на підлогу.

Фото: instagram.com/kamenskux

Відведення ніг назад з упором на підлогу

Станьте на коліна на підлозі або на килимок і упріться витягнутими руками в підлогу на ширині плечей. Не прогинайте поперек. Підніміть одну ногу, поки ваше стегно не буде паралельним корпусу. І на самій верхній точці стисніть сідниці. Поверніться у вихідне положення і повторіть рух з іншою ногою.

Зірка радить робити кожну вправу в три підходи по 15 разів. "Коли ви зрозумієте техніку і відчуєте м'язи, додавайте утяжелителі. Почніть з 1 кг, поступово збільшуючи вагу", - додала Настя.

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Настя Каменских.

Автор:

Телеграф
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