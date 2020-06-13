"Немає більше ніякого Єфремова": Михайло Єфремов звернувся до сім'ї загиблого в ДТП

Актор записав відеозвернення до сім'ї загиблого водія.

Михайло Єфремов, який зараз перебуває під домашнім арештом, звернувся до сім'ї загиблого вперше після ДТП. Актор записав відеозвернення, в якому кається в тому, що трапилося. Він повністю визнав свою провину і назвав водіння в нетверезому вигляді - тим, що не можна пробачити .

У відео Єфремов попросив вибачення у сім'ї загиблого, і пообіцяв, що не буде намагатися уникнути покарання за те, що зробив.

"Та й як тут відмажешся, коли все все бачили, та й я бачив, коли проспався і відійшов від шоку, - каже актор.

Михайло розуміє, що нічого вже не виправити і не знає, як йому з цим далі жити.

"Коли в результаті гине невинна людина, хороший мужик, мій ровесник ... Коли горе таке в його родині, я не розумію, як далі жити", - сказав він.

Також, Михайло повідомив, що готовий допомогти матеріально, якщо звичайно родина погодиться і прийме допомогу. Він запевняє, що це не є спробою відкупитися, таким чином він хоче спокутувати провину. Юристи сім'ї загиблого поки не підтвердили про те, що надходили які-небудь пропозиції від актора. Однак родичі заявили, що допомоги все одно не візьмуть.

"Це не кіно, назад не відмотати. Кінець. Немає більше ніякого Єфремова. Зрадив я всіх. Вибачте, будь ласка. Більше сказати нічого" - підсумував актор.

Нагадаємо, 8 червня актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став винуватцем ДТП на Смоленській площі. В результаті значної крововтрати помер водій фургона, який напередодні ввечері протаранив актор Михайло Єфремов.