В образі рисі: Леся Нікітюк здивувала підписиків перевтіленням

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк днями стала амбасадором захисту рисі в Україні. З цієї нагоди зірка знялася у тематичній фотосесії.

Леся Нікітюк на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала допис, у якому розповіла важливу інформацію про життя цих тваринв Україні та зазначила, що долучилася до програми "Врятуємо рись".

"Хижий" образ Лесі Нікітюк

Блогерка позувала на перед камерою на фоні зелені. Вона зображена в короткій сукні на довгий рукав з леопардовим принтом. Леся зібрала волосся у зачіску ззаду тазробила "хижий" макіяж, намалювавши за допомогою спеціального гриму обличчя рисі.

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