Jerry Heil розкрила причину вимушеного переїзду: що налякало співачку

Популярна співачка кілька днів тому переїхала в нову квартиру, заінтригувавши зізнанням, що не почувалася в безпеці в попередньому помешканні.

Jerry Heil оголосила, що справжньою причиною зміни житла став наполегливий шанувальник, який викрив її адресу.

Учасниця Національного відбору на Євробачення-2020 розкрила істинну причину переїзду в нову квартиру в програмі "Світське життя". Напередодні24-річна Jerry Heil розповіла, що хвилюється і нервується кожен день. Як з'ясувалося, "те, про що спочатку мріють, а потім бояться" –це популярність та любов прихильників.

Артистка зізналася, що серед її шанувальників є один чоловік, який посягає на її особисте життя. Їхнє спілкування розпочалося в мережі з "адекватної інформації", проте фанат почав писати все частіше, а його останнє повідомлення не на жарт шокувало та злякало Jerry Heil.