Знаменитий індійський актор вчинив самогубство

Індійський актор і танцюрист Сушант Сінгх Раджпут наклав на себе руки. Йому було 34 роки.

У неділю, 14 червня, в будинку в Мумбаї було знайдено тіло знаменитого індійського актора Сушанта Сінгха Раджпут. За даними поліції зірка Боллівуду наклав на себе руки, а зараз представники поліції розслідують обставини смерті, повідомляє CNN.

«З глибоким болем повідомляємо, що Сушанта Сінгха Раджпута більше немає з нами. Ми просимо його фанів підтримати його в своїх думках і радіти його життю та його роботі, як вони робили це досі. Також просимо ЗМІ поважати конфіденційність в момент скорботи», — сказано в заяві представників актора.

В першу чергу Сушант Сінгх Раджпут відомий в Індії завдяки ролі в індійській мильній опері Священні стосунки, в якій він знімався з 2009 по 2014 роки. У великому кіно він дебютував в 2013 році в спортивній драмі Три помилки мого життя. У 2017 році він отримав нагороду Кращий виконавець чоловічої ролі Фестивалю індійських фільмів в Мельбурні за фільм М.С. Дхоні: Нерозказана історія, в якому він зіграв індійську зірку крикету Махендра Сінгха Дхоні. Ще однією знаковою картиною за участю Раджпута став індійський детективний бойовик Детектив Бемкеш Бакши.

Засмучений смертю молодого актор також прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він висловив співчуття на своїй сторінці в Twitter.

«Сушант Сінгх Раджпут… яскравий молодий актор пішов занадто рано. Він досяг успіху на телебаченні та в кіно. Зростання його популярності на ниві розваг надихало багатьох. Він залишив після себе кілька незабутніх фільмів. В шоці від його смерті. Мої думки з його сім'єю і прихильниками. Ом Шанті».