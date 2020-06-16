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Вілл Сміт зіграє раба у новому трилері "Емансипація"
Вілл Сміт зіграє раба у новому трилері "Емансипація"

Вілл Сміт зіграє раба у новому трилері "Емансипація"

Вілл Сміт зіграє раба у новому трилері "Емансипація"
13:58 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Голлівудський актор Вілл Сміт підписав контракт на новий фільм "Емансипація" та невдовзі розпочне роботу над ним. Про стрічку одразу ж написали чи не всі світові ЗМІ.

Чому проєкт отримав таку популярність – дізнавайтесь у новині.

Що відомо про фільм "Емансипація"

За даними Variety, режисером стрічки виступив Антуан Фукуа. Саме йому вдалось вмовити Вілла Сміта зіграти у новому проєкті, який на хвилі протестів у США може мати шалену популярність.

У кінострічці знаменитий красень зіграє раба на ім'я Пітер. Під час Громадянської війни чоловік втікає та намагається добратись до військ Армії Союзу. Пітеру доведеться подолати чимало труднощів та щодня боротись за своє життя. Кінострічка яскраво покаже расову дискримінацію та історичні факти про рабство.

Велику цікавість проєкт отримав і завдяки біографічній основі. Фільм "Емансипація" буде знятий за щоденником справжнього Пітера, який у 1860-их роках втік від рабовласників. Коли чоловік таки добрався до медиків, вони були шоковані від тортур, яких зазнав афроамериканець:спина Пітера була щільно вкрита синцями від ударів батогами. Розголосу ця історія набула завдяки журналістам Harper's Weekly, які опублікували статтю про раба.

Зйомки фільму Емансипація" розпочнуться у 2021 році. Презентувати стрічку планують на Каннському кінофестивалі.

Чому трилеру пророкують успіх

Як відомо, у США не вщухають протести. Мітинги спровокувала інформація про жорстокий арешт темношкірого чоловіка. Джорджа Флойда затримали поліцейські за начебто фейковий чек на 20 доларів. За цей злочин чоловіка повалили на землю та понад 5 хвилин тримали під коліном на горлі.

Жорстокість правоохоронців зняли на камеру очевидці, які зафіксували, що Джордж Флойд благав не вбивати та казав, що не може дихати. Та задушливий прийом припинили використовувати, коли чоловік замовк та помер.

Такі дії поліції США спричинили масштабні протести, яких не зупинила навіть пандемія коронавірусу. Тисячі людей вийшли на вулиці проти расизму та свавілля правоохоронців. Водночас така хвиля протестів вплинула і на Голлівуд: зірки долучились до мітингувальників, а у мережі набувають шаленої популярності фільми, які порушують питання рабства та расизму.

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Голливуд, Кино, Вілл Сміт.

Автор:

Телеграф
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