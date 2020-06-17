Слідом за Оскаром. Британську премію BAFTA перенесли

Після оголошення Американської кіноакадемії про перенесення 93-ї церемонії вручення премії Оскар через коронавірус, про аналогічне рішення повідомила і Британська академія кіно.

Британська академія заявила, що 74-а церемонія нагородження BAFTA відбудеться 11 квітня 2021 року замість раніше запланованого 14 лютого, повідомляє Variety. Таким чином вручення британської кінопремії пройде за два тижні до Оскара.

«Ця зміна раніше оголошеної дати 14 лютого визнає вплив глобальної пандемії та передбачає розширений період відбору. Більш детальна інформація про церемонію буде оголошена пізніше в цьому році», - йдеться в заяві BAFTA.

Кінопремія BAFTA завжди передує Оскару на кілька тижнів. Цього року BAFTA відбулася 2 лютого, а Оскар - 9 лютого. У 2019 статуетки BAFTA роздали 10 лютого, а Оскари - 25 лютого.

Раніше Британська кіноакадемія також перенесла телевізійну премію BAFTA з травня на 31 липня. Церемонія нагородження пройде за закритими дверима.