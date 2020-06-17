Тіна Кароль продемонструвала стильний образ

Українська співачка Тіна Кароль вміє розбурхати мережу будь-якою фотографією. Вона поширила світлину, на якій постала у звабливому фіолетовому костюмі. Нових публікацій з нетерпінням чекають півтора мільйонапідписників в інстаграмі.

Вона з радістю ділиться з ними результатами фотосесій. На її особистій сторінці вкотре з'явився спокусливий кадр. Образ Тіни Кароль Тіна Кароль під час різноманітних зйомок чи на концертах демонструє жіночність та привабливість. Вона неодноразово позувала у відвертому вбранні, яке гарно підкреслювало спортивну фігуру.

Виконавиця оприлюднила неймовірно красивий кадр, на якому вона зачаровує своїм проникливим поглядом. Тіна зображена, сидячи на підлоги та спершись руками назад. Вона одягнена у костюм фіолетового кольору, що складається із короткого топу на одне плече та спідниці.

Волосся Кароль вклала у свої фірмові локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж у нюдових тонах. Привертає увагу погляд Тіни. Він надзвичайно проникливий та звабливий. Особливого шарму фотографії додає її мила усмішка.