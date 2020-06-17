Скачать
Середа, 17.06.2020
Наразі немає жодних підстав, щоб скасовувати ЗНО
Наразі немає жодних підстав, щоб скасовувати ЗНО
Законопроєкт про відсутність депутатів на засіданнях став невідкладним
Законопроєкт про відсутність депутатів на засіданнях став невідкладним
Мілан погодив контракт з німецьким тренером Рангніком
Мілан погодив контракт з німецьким тренером Рангніком
Тіна Кароль продемонструвала стильний образ
Тіна Кароль продемонструвала стильний образ

Тіна Кароль продемонструвала стильний образ

Тіна Кароль продемонструвала стильний образ
15:59 Сьогодні Телеграф 24tv.ua
Українська співачка Тіна Кароль вміє розбурхати мережу будь-якою фотографією. Вона поширила світлину, на якій постала у звабливому фіолетовому костюмі. Нових публікацій з нетерпінням чекають півтора мільйонапідписників в інстаграмі.

 Вона з радістю ділиться з ними результатами фотосесій. На її особистій сторінці вкотре з'явився спокусливий кадр. Образ Тіни Кароль Тіна Кароль під час різноманітних зйомок чи на концертах демонструє жіночність та привабливість. Вона неодноразово позувала у відвертому вбранні, яке гарно підкреслювало спортивну фігуру.

Виконавиця оприлюднила неймовірно красивий кадр, на якому вона зачаровує своїм проникливим поглядом. Тіна зображена, сидячи на підлоги та спершись руками назад. Вона одягнена у костюм фіолетового кольору, що складається із короткого топу на одне плече та спідниці.

Кайлі Дженнер позувала для обкладинки Vogue разом з донькою (Фото)

Волосся Кароль вклала у свої фірмові локони, а на обличчі зробила ніжний макіяж у нюдових тонах. Привертає увагу погляд Тіни. Він надзвичайно проникливий та звабливий. Особливого шарму фотографії додає її мила усмішка. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Тина Кароль, Стиль, Співачка.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна буде боротися з Росією за місце на Євро-2022
02 Українців попередили про "небезпечне" сонячне затемнення
03 Баварія планує підсилитись захисником королівського клубу
04 У Путіна відреагували на новий статус України в НАТО
05 Ребров вдруге привів "Ференцварош" до чемпіонства Угорщини
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Одесі розбився легкомоторний літак, є загиблий
В Одесі розбився легкомоторний літак, є загиблий
В Україні продовжиться адаптивний карантин до 31 липня
В Україні продовжиться адаптивний карантин до 31 липня
У Шотландії в аеропорту Абердіна зіштовхнулися літаки
У Шотландії в аеропорту Абердіна зіштовхнулися літаки
MARUV випустила кліп на свій новий танцювальний трек I Want You (Відео)
MARUV випустила кліп на свій новий танцювальний трек I Want You (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся