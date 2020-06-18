Гвінет Пелтроу випустила свічки з ароматом оргазму

Актриса і засновниця компанії Goop Гвінет Пелтроу представила нову колекцію ароматичних свічок під назвою "Це пахне як мій оргазм". Про це зірка розповіла в онлайн-шоу Джиммі Феллона, дозволивши 14-річному синові Мойсеєві запалити одну з них.

Свічка важить 300 г і продається за 75 доларів на сайті Goop.

Відповідно до опису товару, насправді він "сексуально і дико хвилююче" пахне терпким грейпфрутом, неролі, стиглими ягодами чорної смородини, порохом, чаєм і турецькою трояндою.

Продукт випустили спільно з парфумерним брендом Heretic, і зараз він доступний тільки в США.

Раніше цього року 47-річна Пелтроу епатувала публіку назвою ще однієї колекції свічок

"Це пахне, як моя вагіна". За три дні свічки розкупили, але багато користувачів мережі вирішили, що актриса дуже намагається зловити хайп. "А як пахне відчайдушне бажання привернути увагу?" - жартували в соцмережах. Запах вагіни, до слова, на ділі виявився сумішшю герані, бергамота, кедра, дамаської троянди і мускусною трави.