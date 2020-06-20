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Співачка Джамала вдруге стала мамою (Фото)

Співачка Джамала вдруге стала мамою (Фото)
09:59 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua instagram
Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона знову стала мамою. Переможниця Євробачення 2016 подарувала своєму чоловікові Бекіру Сулейманову другого сина. Про поповнення в родині знаменитість повідомила на особистій сторінці в Instagram.

Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона знову стала мамою. Переможниця Євробачення 2016 подарувала своєму чоловікові Бекіру Сулейманову другого сина.

 Малюк з'явився на світ 19 червня в одному з приватних пологових будинків Києва. Другу дитину Джамала і Бекір назвали Селім-Гірай.

"Ласкаво просимо до нашого бенду! Мій другий принц - Селім-Гірай Сеїт-Бекір Огли Сулейманов! 19.06 народився найпунктуальніший малюк. (За статистикою входить у 4%, тому що народився у прогнозовану дату, саме в свій час)", - поділилася зіркова матуся .

 

Шанувальники і колеги співачки закидали її привітаннями і побажали малюкові здоров'я, а батькам - терпіння.

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Нагадаємо, Джамала і Бекір одружилися 26 квітня 2017 року. Весілля відбулося в Ісламському культурному центрі міста Києва у вузькому колі родичів і друзів. 27 березня 2018 року біля пари народився їхній первісток. Батьки дали малюкові кримськотатарське ім'я - Емір-Рахман.

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Джамала, Євробачення.

Автор:

Телеграф
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