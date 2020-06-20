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Катерина Бужинська різко висловилась про стосунки з мамою, яка живе в Криму

Катерина Бужинська різко висловилась про стосунки з мамою, яка живе в Криму
16:37 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram / @buzhynska
Популярна співачка Катерина Бужинська живе на дві країни: в Україні та на батьківщині чоловіка в Болгарії. А от її мама Олена залишилася в Криму після анексії 2014 року. Зірка зізнається, що за шість років жодного разу не бачилася з ненькою. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Обозреватель".

Попри те, що Катерина Бужинська присвячує матері свої пісні й тема стосунків з родиною посідає важливе місце в її творчості, співачка досить рідко спілкується з найріднішою.

2013 року зірка придбала маєток в Алушті, куди переїхала її мама Олена з донькою від попередніх стосунків. Вже за рік відбулася анексія Криму, проте мати залишилася жити напівострові. Катерина Бужинська запевняє, що востаннє була в Криму 2014-го. З того часу вона жодного разу не бачилася з ненькою, яка останні шість років не навідуваласяв гості до подружжя.

Артистка не приховує, що в неї непрості стосунки з мамою, яка в Алушті влаштовуєособисте життя й навіть не бачила онуків-двійнят Дмитра та Катерину, які з'явилися на світ у грудні 2016 року.

"З мамою я спілкуюся дуже рідко. Вона влаштовує особисте життя. За ці шість років вона жодного разу не приїхала до нас і навіть не бачила малят наживо. Для мене це болюча тема", – зізналася Бужинська.

Катерина Бужинська з мамою Оленою / Фото з відкритих джерел

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Катерина Бужинска.

Автор:

Телеграф
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