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Секс, алкоголь, спорт: Костянтин Стогній розповів про власні методи боротьби зі стресом

Секс, алкоголь, спорт: Костянтин Стогній розповів про власні методи боротьби зі стресом
20:50 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
В інтерв'ю для YouTube-каналу "СМОТРЯЩИЕ Полуев Степанец" журналіст, телеведучий, подорожувальник, режисер та письменник Костянтин Стогній розповів як він бореться зі стресом.

Костянтин Стогній - ведучий телепрограми "Надзвичайні новини". Майже кожного дня, у межах своєї роботи, журналіст стикається із криміналом, злочином, ДТП, терактами. В інтерв'ю на питання журналістів Стогній розповів про власні методи боротьби зі стресом та способи відволіктись від щоденних новин.

"Потрібно кожному знаходити для душі власний спосіб очищення. Коли багато чоловіків говорить, що якщо стрес, то треба виходити з нього за допомогою трьох "С": секс, спиртне, спорт. Мені, наприклад, цікаво створювати нові знайомства, спостерігати за життям і тому в моєму житті з'явились проекти, які пов'язують мене з різними людьми і з різними країнами світу - таким чином,  там я оновлювався і повертався в Україну" - розповідає Костянтин Стогній.

Як відомо, Костянтин Стогній затятий мандрівник, який не уявляє своє життя без ризику та адреналіну.

Також він додав, що роботу із подорожуванням він називає не роботою, а "високооплачуваним хоббі". 

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Костянтин Стогній.

Автор:

Телеграф
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