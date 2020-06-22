Джамала показала зворушливу фотографію з сином

Популярна українська співачка кримськотатарського походження Джамала 19 червня вдруге стала мамою. Артистка народила сина, якого назвала Селім-Гірай. Поки зірка перебуває у пологовому будинку, вирішила поділитися з прихильниками зворушливим фото з первістком Еміром-Рахманом.

Виконавиця поширила кадр на особистій сторінці в інстаграмі. Світлина була зроблена ще під час вагітності Джамали, а первісток ніжно притулявся до її животика.

Джамала із старшим сином

Зіркова матуся зображена на фото неймовірно щасливою. Поруч із нею є найбільший скарб у житті – син, а під серцем вона носить свого другого принца.

Для чуттєвої фотосесії у білосніжній кімнаті Джамала обрала картату сукню у синьому кольорі. Вона розстебнула її та показала оголений вагітний животик. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила ніжний макіяж із чорними стрілками на повіках та коричневою помадою на губах.

Емір-Рахман позує у червоному спортивному костюмі. Він притулився щічкою до маминого животика, де є його братик. Джамала обійняла первістка. Вона насолоджується кожною миттю, проведеною з ним, та своїм особливим станом.