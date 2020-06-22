Джамала показала зворушливу фотографію з сином

Виконавиця поширила кадр на особистій сторінці в інстаграмі. Світлина була зроблена ще під час вагітності Джамали, а первісток ніжно притулявся до її животика.
Джамала із старшим сином
Зіркова матуся зображена на фото неймовірно щасливою. Поруч із нею є найбільший скарб у житті – син, а під серцем вона носить свого другого принца.
Для чуттєвої фотосесії у білосніжній кімнаті Джамала обрала картату сукню у синьому кольорі. Вона розстебнула її та показала оголений вагітний животик. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила ніжний макіяж із чорними стрілками на повіках та коричневою помадою на губах.
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Під час карантину багато що змінилось, відкрилось для мене наново. Я вже писала про те, що ця самоізоляція/карантин/пандемія про людяність, довіру і можливість допомогти. Якщо хочете, для мене це такий лакмус — «ти настільки людина, наскільки ти готовий допомогти! Увійти у становище, зрозуміти ситуацію» ⠀ Я завжди приймаю близько до серця все, що відбувається в нашій культурі, музиці, в світі, екології, але коли це стосується дітей, мам і турботи про них, то тут в мені пробуджуються абсолютно нові інстинкти тигриці! Можливо, тому мені так відгукнулась акція від @hipp.ua “Ложка Турботи”, у рамках якої надається допомога самотнім мамам з малюками! ⠀ Ви маєте це побачити і допомогти. @hipp.ua власноруч спакувала сотні наборів дитячого харчування і передала їх благодійним фондам. Фонди передають набори самотнім мамам із малюками до 3-х років. Моєму Еміру зараз 2 роки, скажу відверто, я просто не уявляю, щоб ми робили без допомоги дідуся та бабусі. Вони для мене янголи. Завжди дякую їм за те, що вони є. А уявіть собі маму, в якої нікого немає, ніхто не допоможе ні психологічно, ні матеріально. Лише вона і ії дитя ⠀ А зараз можна зробити добру справу та виказати підтримку матусям, що виховують малюків самостійно ⠀ Це вже друга хвиля акції, і всі небайдужі можуть долучитись до підтримки самотніх мам. Це зробити дуже просто! ⠀ Ось деталі: ⠀ Придбайте будь-які продукти інтернет-магазині shop.hipp.ua. Це може бути як просто одна баночка соку чи упаковка каші, так і набір із кількох продуктів. При оформленні покупки поставте «» у віконці «Я хочу подарувати цю покупку самотнім мамам». ⠀ Все! Ваша допомога буде відправлена мамам через благодійні фонди-партнери НіРР. А мої віртуальні обійми — вам на знак вдячності ⠀ Я знаю, що допомога маленькою не буває. Спільними зусиллями ми можемо творити великі справи ⠀ #hipp #ложкатурботиhipp #хіппукраїна
Емір-Рахман позує у червоному спортивному костюмі. Він притулився щічкою до маминого животика, де є його братик. Джамала обійняла первістка. Вона насолоджується кожною миттю, проведеною з ним, та своїм особливим станом.