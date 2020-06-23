Брітні Спірс показала, як відпочиває з молодим бойфрендом на пляжі

Американська співачка Брітні Спірс поділилася з фанами новими романтичними кадрами з молодим бойфрендом, фітнес-тренером Семом Асгарі.

38-річна знаменитість опублікувала в Instagram серію знімків, на яких зображена з 26-річним коханим. Пара відображена на пляжі, позуючи на березі океану в захисних масках.

«Все, що тобі потрібно - це любов і пляж», - підписала фотографії зірка.

Бойфренд Спірс також опублікував пляжні знімки на своїй сторінці в Instagram.

«Що мені подобається в пляжі, так це те, що ти миттєво забуваєш про все», - написав Асгарі.