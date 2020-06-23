Брітні Спірс показала, як відпочиває з молодим бойфрендом на пляжі

38-річна знаменитість опублікувала в Instagram серію знімків, на яких зображена з 26-річним коханим. Пара відображена на пляжі, позуючи на березі океану в захисних масках.
«Все, що тобі потрібно - це любов і пляж», - підписала фотографії зірка.
Бойфренд Спірс також опублікував пляжні знімки на своїй сторінці в Instagram.
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What is it about the beach that makes you forget everything @britneyspears
«Що мені подобається в пляжі, так це те, що ти миттєво забуваєш про все», - написав Асгарі.