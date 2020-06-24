Міла Йовович показала, як підросла її наймолодша донька

Міла опублікувала чарівну світлину на особистій сторінці в інстаграмі. Знаменитість показала молодших дітей та зазначила, що доньки дуже люблять гратися одна з одною.
Озіан народилася в лютому 2020 року. Зараз дівчинці майже 5 місяців і їй неймовірно подобається дізнаватися щось нове та цікаве. За словами зіркової матусі, маленька принцеса обожнює проводити час зі своєю старшою сестричкою Дешіел, якій зараз 5 років.
Дивіться, як Дешіел грає з Озіан – це неймовірно. Вона захоплюється своєю маленькою сестрою, так любить бути з нею. Змушує мене почуватися добре, бачити наскільки їм комфортно разом. Пишаюся моєю середньою дівчиною! – написала в публікації Міла.
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These two. Ride or die sisters. Watching Dash playing with Baby Osian is so incredible. She takes such an interest in her little sister, she loves being with her so much. It makes me feel so good to see how close they are and Osian just BEAMS when Dashiel comes in the room. So proud of my middle girl! #sisters #dashieledan #osianelliot
На фотографії, яку Йовович поширила в мережі, обоє дівчаток лежать на ліжку та усміхаються, щасливі, бо разом. Озіан намагається розповісти щось сестричці та радіє, що вона поруч.
Нагадаємо, Міла Йовович перебуває у шлюбі з англійським кінорежисером Полом Вільямом Скоттом Андерсоном. Окрім доньок Озіан та Дешіел, подружжя також виховує 12-річну Евер, яка вже пробує себе у модельній кар'єрі та кіноіндустрії.