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Джамала знялась у голлівудському фільмі: фото вразили мережу

Джамала знялась у голлівудському фільмі: фото вразили мережу
12:01 Сьогодні Телеграф 24tv.ua
На стрімінговій платформі Netflix запланована прем'єра стрічки "Євробачення: Історія вогненної саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). Виявляється, до зйомок автори проєкту залучили справжніх артистів, які перемагали на шоу. Зокрема, у голлівудському фільмі глядачі побачать Джамалу.

Джамала в голлівудському фільмі

Про це співачка розповіла на інстаграм-сторінці, викликавши захват у прихильників. Джамала зізналась, що пропозицію щодо зйомок отримала у липні 2019 року. Автори проєкту зазначали, що хочуть бачити її в проєкті, адже українка стала "душею і серцем Євробачення". Лист підписали режисери Девід Добкін та Вілл Фарелл, тому, довго не обмірковуючи, вона погодилась долучитись до знімальної команди.

Артистка поділилась враженнями від роботи з голлівудськими зірками. За словами Джамали, автори кінопроєкту врахували все:починаючи з дбайливого ставлення до зелених зон біля локації до кількості людей, що були в кадрі.

"Коли я вперше зайшла в старовинний замок, де знімали мою сцену, мені здалося, що я потрапила в казку! Все виглядало приголомшливо. І актори, і масовка були настільки гарні, що неможливо було відвести очі… Пізніше я познайомилася з Віллом Фереллом, нереальною РейчелМакадамс і відомим красенем Деном Стівенсоном", –розповіла Джамала.

 
 
 
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Как я снялась в фильме Netflix, или как затусила с Виллом Фереллом и Рэйчелл МакАдамс!В июле прошлого года я получила письмо приблизительно такого содержания: «Дорогая Джамала! Мы снимаем фильм о Евровидении. Мы очень хотели бы, чтобы ты приняла в нём участие, ведь ты душа и сердце Евровидения». И подпись: Дэвид Добкин и Уилл Феррелл. Серьёзно? Меня приглашает сниматься режиссер фильмов «Незваные гости» и «Шанхайские рыцари» Дэвид Добкин и король комедии Уилл Феррелл? Вот это событие! ⠀ На съемках меня впечатлило всё, начиная с бережного отношения к зелёным зонам возле локации до количества задействованных в продакшне людей и профессионализма съемочной группы. Когда я впервые зашла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Всё выглядело потрясающе. И актёры, и массовка были настолько красивые, что невозможно было отвести глаза. Оператор Дэнни Коэн (кстати, номинант на «Оскар»!) и режиссер Дэвид Добкин очень подробно объясняли, что они хотят видеть в кадре. Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчелл Макадамс (обожаю «Дневник памяти») и известным красавчиком Дэном Стивенсоном. ⠀ Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу - “When strangers are coming”.... Дэн начинает петь “1944”! А Рэйчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент! Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием. ⠀ Запомнилась и встреча с самыми яркими участниками Евровидения разных лет. Моя любимая @loreenofficial, @elinanechayeva, с которой после съёмок мы обошли всю Оксфорд стрит в поисках игрушки для Эмира, душевный Рыбак, озорная и смешная @nettabarzi... Когда мы все собрались, это было похоже на встречу выпускников. Очутиться в такой компании было очень круто и душевно! И да, конечно, мы должны были встретиться все на красной дорожке в красивых платьях на премьере, но... в этом году «река меняет русло» ⠀ «Евровидение: История огненной саги» (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) уже на @netflix! Приятного просмотра #netflix #EurovisionMovie

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Співачка додала, що всі знали її конкурсну пісню "1944", тому, коли Джамала зайшла у гримерку, почула, як Ден Стівенсон наспівує її.

"Уявіть собі, заходжу в гримерку і перше, що чую: "When strangers are coming". Ден починає співати "1944"! А Рейчел підходить, тисне руку і каже, що дуже рада познайомитися зі мною. Звичайно, я розумію, що у них заведено говорити колегам приємні речі, але я все одно не можу вам передати мої емоції в той момент! Зніматися в цьому фільмі було величезним задоволенням", –додала Джамала.

Окрім цього, на знімальному майданчику співачка зустрілась з іншими учасниками Євробачення. Зокрема, з Джамалою у стрічці Netflix зіграли Нетта Барзілай, Лорін, Олександр Рибак та інші. Цю зустріч на знімальному майданчику артистка порівняла іззустріччю однокласників.

Що відомо про фільм"Євробачення: Історія вогненної саги"

У Голлівуді вирішили створили музичну комедію про кокурс Євробачення. За сюжетом, двоє ісландські співаки Ларс і Зігріт вирушають на знаменитий конкурс, щоб показати свою пісню та завоювати меломанів. Шлях до омріяної слави та відповідальність за країну –автори з гумором показали історію учасників конкурсу, які готові на вес заради своєї мрії.

Прем'єра стрічки відбулась 26 червня 2020 року. В головних ролях "Євробачення: Історія вогненної саги" –Рейчел Макадамс та Вілл Фарелл.

Дивіться трейлер до фільму "Євробачення: Історія вогненної саги": відео

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Голливуд, Джамала, Євробачення.

Автор:

Телеграф
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