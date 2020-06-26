Джамала знялась у голлівудському фільмі: фото вразили мережу

На стрімінговій платформі Netflix запланована прем'єра стрічки "Євробачення: Історія вогненної саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). Виявляється, до зйомок автори проєкту залучили справжніх артистів, які перемагали на шоу. Зокрема, у голлівудському фільмі глядачі побачать Джамалу.

Джамала в голлівудському фільмі

Про це співачка розповіла на інстаграм-сторінці, викликавши захват у прихильників. Джамала зізналась, що пропозицію щодо зйомок отримала у липні 2019 року. Автори проєкту зазначали, що хочуть бачити її в проєкті, адже українка стала "душею і серцем Євробачення". Лист підписали режисери Девід Добкін та Вілл Фарелл, тому, довго не обмірковуючи, вона погодилась долучитись до знімальної команди.

Артистка поділилась враженнями від роботи з голлівудськими зірками. За словами Джамали, автори кінопроєкту врахували все:починаючи з дбайливого ставлення до зелених зон біля локації до кількості людей, що були в кадрі.

"Коли я вперше зайшла в старовинний замок, де знімали мою сцену, мені здалося, що я потрапила в казку! Все виглядало приголомшливо. І актори, і масовка були настільки гарні, що неможливо було відвести очі… Пізніше я познайомилася з Віллом Фереллом, нереальною РейчелМакадамс і відомим красенем Деном Стівенсоном", –розповіла Джамала.

Співачка додала, що всі знали її конкурсну пісню "1944", тому, коли Джамала зайшла у гримерку, почула, як Ден Стівенсон наспівує її.

"Уявіть собі, заходжу в гримерку і перше, що чую: "When strangers are coming". Ден починає співати "1944"! А Рейчел підходить, тисне руку і каже, що дуже рада познайомитися зі мною. Звичайно, я розумію, що у них заведено говорити колегам приємні речі, але я все одно не можу вам передати мої емоції в той момент! Зніматися в цьому фільмі було величезним задоволенням", –додала Джамала.

Окрім цього, на знімальному майданчику співачка зустрілась з іншими учасниками Євробачення. Зокрема, з Джамалою у стрічці Netflix зіграли Нетта Барзілай, Лорін, Олександр Рибак та інші. Цю зустріч на знімальному майданчику артистка порівняла іззустріччю однокласників.

Що відомо про фільм"Євробачення: Історія вогненної саги"

У Голлівуді вирішили створили музичну комедію про кокурс Євробачення. За сюжетом, двоє ісландські співаки Ларс і Зігріт вирушають на знаменитий конкурс, щоб показати свою пісню та завоювати меломанів. Шлях до омріяної слави та відповідальність за країну –автори з гумором показали історію учасників конкурсу, які готові на вес заради своєї мрії.

Прем'єра стрічки відбулась 26 червня 2020 року. В головних ролях "Євробачення: Історія вогненної саги" –Рейчел Макадамс та Вілл Фарелл.

Дивіться трейлер до фільму "Євробачення: Історія вогненної саги": відео