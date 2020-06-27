53-річна Холлі Беррі блиснула сексуальністю на новому фото

Американська актриса Холлі Беррі продемонструвала розкішні форми на новому пляжному знімку.

53-річна голлівудська зірка опублікувала фото, зроблене в рамках спецпроекту з журналом Women's Health, в рамках якого вона регулярно ділиться з читачками секретами та порадами, які допоможуть їм залишатися здоровими і стрункими.

На знімку Беррі зображена на пляжі в стильному купальнику, який оголює її спину. Образ зірки доповнює модний пляжний капелюшок від бренду Hat Attack.

У підписі до фото актриса розповіла про важливість спорту - не тільки для краси, а й для здоров'я:

«Сьогодні ми поговоримо про те, наскільки важливі тренування для вашого здоров'я, а не тільки для естетики. Мій діагноз, діабет, був тривожним дзвінком, який мені був потрібен, щоб позбутися монотонності постійно робити скручування і піднімати важкі ваги, і замість цього зосередитися на тренуванні для здоров'я, яке весь час змінювалося», - написала Беррі, зазначивши видання Women's Health.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry) 26 Июн 2020 в 5:40 PDT

На офіційній сторінці видання також було опубліковано фото з Беррі. Редакція Women's Health показала рідкісний архівний знімок, на якому актриса зображена в молодості в спортзалі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Women's Health (@womenshealthmag) 26 Июн 2020 в 8:35 PDT

Відзначимо, напередодні Беррі викликала захоплення фанів, опублікувавши своє фото з пляжного тренування, на якому вона зображена з тренером Пітером Лі Томасом.