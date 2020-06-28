Схудла Адель викликала захват Мережі новими фото

Після тривалого мовчання знаменита британська співачка Адель опублікувала в своєму Instagram нові фотографії.

Британська співачка Адель поступово приходить до тями після гучного процесу розлучення зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі, про яке стало відомо в квітні 2019 року, і сенсаційного схуднення, яке продовжують обговорювати її шанувальники. Співачка знову відновила «життя» своєї сторінки в Instagram і публікує нові фото.

Так, в суботу, 27 червня, вона поділилася кількома знімками, зробленими на тлі великого телевізора, на якому йде її концерт на каналі BBC. Фото вона підписала: «Випила п'ять сидрів». На одному фото вона за допомогою вентилятора остуджує себе після танців, на другому - вона в концертній сукні, яка тепер сидить на ній вільно і ефектно підкреслює нові стрункі форми, танцює під свій ж виступ.

«Терпляче чекаємо», «Адель, ти надихнула мене полюбити себе, змінити своє тіло і життя, ти така гарна», «Адель залишається королевою», «Ти прекрасна», - залишають коментарі шанувальники Адель.

Переглянути цей допис в Instagram 5 ciders in Допис, поширений Adele (@adele) 27 Чер 2020 р. о 2:52 PDT

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що вихід нового альбому Адель, запланований на вересень 2020 року, відкладається через пандемію коронавірусу. Це буде четвертий альбом співачки. Попередній називався 25, і вона випустила його в 2015 році, коли їй виповнилося 25 років.