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Схудла Адель викликала захват Мережі новими фото

Схудла Адель викликала захват Мережі новими фото
11:19 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Після тривалого мовчання знаменита британська співачка Адель опублікувала в своєму Instagram нові фотографії.

Британська співачка Адель поступово приходить до тями після гучного процесу розлучення зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі, про яке стало відомо в квітні 2019 року, і сенсаційного схуднення, яке продовжують обговорювати її шанувальники. Співачка знову відновила «життя» своєї сторінки в Instagram і публікує нові фото.

Так, в суботу, 27 червня, вона поділилася кількома знімками, зробленими на тлі великого телевізора, на якому йде її концерт на каналі BBC. Фото вона підписала: «Випила п'ять сидрів». На одному фото вона за допомогою вентилятора остуджує себе після танців, на другому - вона в концертній сукні, яка тепер сидить на ній вільно і ефектно підкреслює нові стрункі форми, танцює під свій ж виступ.

«Терпляче чекаємо», «Адель, ти надихнула мене полюбити себе, змінити своє тіло і життя, ти така гарна», «Адель залишається королевою», «Ти прекрасна», - залишають коментарі шанувальники Адель.

 
 
 
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Допис, поширений Adele (@adele)

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що вихід нового альбому Адель, запланований на вересень 2020 року, відкладається через пандемію коронавірусу. Це буде четвертий альбом співачки. Попередній називався 25, і вона випустила його в 2015 році, коли їй виповнилося 25 років.

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Все по темі:

Адель, Фигура, Instagram, Фото, Мережа, Схудла, Британська співачка.

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Телеграф
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