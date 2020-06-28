Кейт Міддлтон вдруге з’явилася на публіці після локдауна

Герцогиня Кембриджська здійснила свій другий публічний вихід після карантину та відвідала дитячий хоспіс, який знаходиться під її патронатом.

Дружина принца Вільяма повернулася до своїх робочих обов'язків. У суботу, 27 червня, в рамках Тижня дитячих хоспісів, вона відвідала центр Nook в Норфолку, що відноситься до East Anglia Children's Hospices, де посадила соняшник в пам'ять про 9-річного хлопчика, про якого тут дбали і який пішов з життя в цьому році.

Герцогиня сама привезла цей соняшник до Nook і ще кілька рослин, які вона придбала під час свого першого після локдауна візиту до садового центру в Норфолку.

Разом з волонтерами та сім'ями дітей, за якими доглядають в хоспісі, Кейт Міддлтон посадила лаванду, лавр, розмарин, герань і гортензії.

Кейт Міддлтон відкрила хоспіс Nook в Норфолку в минулому році. Його відкриттю передувала велика кампанія зі збору благодійних коштів та роз'яснювальна робота про важливість таких установ для хворих дітей та їхніх сімей.

Нагадаємо, Кейт Мідлтон і принц Вільям з дітьми проводять період карантину і вимушеної самоізоляції через пандемію коронавірусу в маєтку Амнер-хауз у Норфолку. Протягом чотирьох місяців вони продовжували працювати, але в форматі онлайн - проводили зустрічі за допомогою ZOOM-конференцій, щочетверга разом з жителями Великобританії виходили на ганок, щоб подякувати лікарям за самовіддану працю під час пандемії, а також особисто розвозили продуктові набори малозабезпеченим жителям Норфолка.