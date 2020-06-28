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Кейт Міддлтон вдруге з’явилася на публіці після локдауна

Кейт Міддлтон вдруге з’явилася на публіці після локдауна
12:23 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Герцогиня Кембриджська здійснила свій другий публічний вихід після карантину та відвідала дитячий хоспіс, який знаходиться під її патронатом.

Дружина принца Вільяма повернулася до своїх робочих обов'язків. У суботу, 27 червня, в рамках Тижня дитячих хоспісів, вона відвідала центр Nook в Норфолку, що відноситься до East Anglia Children's Hospices, де посадила соняшник в пам'ять про 9-річного хлопчика, про якого тут дбали і який пішов з життя в цьому році.

Герцогиня сама привезла цей соняшник до Nook і ще кілька рослин, які вона придбала під час свого першого після локдауна візиту до садового центру в Норфолку.

Разом з волонтерами та сім'ями дітей, за якими доглядають в хоспісі, Кейт Міддлтон посадила лаванду, лавр, розмарин, герань і гортензії.

Кейт Міддлтон відкрила хоспіс Nook в Норфолку в минулому році. Його відкриттю передувала велика кампанія зі збору благодійних коштів та роз'яснювальна робота про важливість таких установ для хворих дітей та їхніх сімей.

Нагадаємо, Кейт Мідлтон і принц Вільям з дітьми проводять період карантину і вимушеної самоізоляції через пандемію коронавірусу в маєтку Амнер-хауз у Норфолку. Протягом чотирьох місяців вони продовжували працювати, але в форматі онлайн - проводили зустрічі за допомогою ZOOM-конференцій, щочетверга разом з жителями Великобританії виходили на ганок, щоб подякувати лікарям за самовіддану працю під час пандемії, а також особисто розвозили продуктові набори малозабезпеченим жителям Норфолка.

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Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджска.

Автор:

Телеграф
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