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Настя Каменських вперше одружилась з Потапом у Лас-Вегасі 3 роки тому

Настя Каменських вперше одружилась з Потапом у Лас-Вегасі 3 роки тому
13:09 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Зіркове подружжя Потапа та Насті Каменських одружилося минулого року, зігравши гучне весілля під Києвом. Проте напередодні офіційного укладання шлюбу в Україні пара узаконила стосунки в Лас-Вегасі на скромній церемонії.

Вперше про два весілля Настя Каменських оголосила в інтерв'ю для програми "Світське життя", яке з'явилося на ютуб-каналі проєкту. Як з'ясувалось, пара не лише приховувала роками роман, а й тримала в таємниці своє американське весілля. 

Зіркове подружжя лише нещодавно – 23 травня – відсвяткувало першу річницю весілля Потап чуттєво привітав Каменських з першою річницею весілля: якою була зіркова церемонія , яке відбулося в розкішному ресторані під Києвом серед соснового лісу. Проте співачка зізналася, що ця весільна церемонія була не першою для них з Потапом.

Репер зробив пропозицію Насті Каменських понад три роки тому. Незадовго після заручин пара вирушила на гастролі до Лас-Вегаса, де чоловік влаштував імпровізоване весілля. Зірка пригадала, що про намір одружитися в США наречений попередив її лише за три години до початку церемонії.

 У тебе є три години. У нас зараз буде весілля. Ось так я вирішив,– заявив Потап коханій. 

Церемонію для закоханих провів пастор, який порівняв Настю Каменських з трояндою та побажав Потапу пронести її через тернистий шлях, а молодятам пророчив жити в багатстві. 

Весільні образи наречених 

Для весілля Каменських обрала лаконічну шовкову сукню довжини максі білого кольору. Вбрання вільного крою приголомшливо виглядало на нареченій, яка доповнила образ букетом з троянд, а волосся залишила природно хвилястим.  

Натомість Потап не переймався весільним образом й на церемонії з'явився у білих шортах, кросівках та футболці, а look завершив сірим піджаком та навіть не забув про бутоньєрку. Наречені виглядали по-справжньому щасливими, а спогади про перше весілля у Лас-Вегасі – одні з найяскравіших у подружньому житті пари. 

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Все по темі:

Лас-Вегас, Настя Каменских, Весілля, Подробиці.

Автор:

Телеграф
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