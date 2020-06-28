Каменських і Потап розписалися ще три роки тому у Лас-Вегасі (Фото)

Українська співачка Настя Каменських опублікувала в Instagram пост в якому розповіла, що вийшла заміж за репера Потапа ще три роки тому.

"У житті кожної людини є події, які займають особливе місце в серці. Таким для мене став сюрприз, який Льоша влаштував нам в Лас-Вегасі три роки тому. Він просто прийшов і сказав: "У тебе є три години, щоб зібратися на церемонію". Це було для мене такою несподіванкою!

І, зізнаюся вам, спогади про "I do" з наших вуст, пошук білого плаття в шопінг-молл і обручок завжди будуть викликати посмішку на обличчі і зігрівати серце. Зараз ми кожен раз жартуємо, що зіграли два весілля для кожного з нас - в моєму стилі - велике елегантне і вишукане весілля в Києві, і в стилі Льошки - яскраве, оригінальне, спонтанне, і дуже романтичне - весілля-сюрприз у Вегасі.

Як бачите, не завжди все, що відбувається в Вегасі, залишається у Вегасі. Це було весілля тільки для нас двох, але, презентувавши трек в студії і згадавши щасливі моменти, мені захотілося поділитися цією подією. Друзі, цінуйте свої спогади і ті щасливі емоції, які переживали в той момент", - написала Настя.