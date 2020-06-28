Каменських і Потап розписалися ще три роки тому у Лас-Вегасі (Фото)

"У житті кожної людини є події, які займають особливе місце в серці. Таким для мене став сюрприз, який Льоша влаштував нам в Лас-Вегасі три роки тому. Він просто прийшов і сказав: "У тебе є три години, щоб зібратися на церемонію". Це було для мене такою несподіванкою!
І, зізнаюся вам, спогади про "I do" з наших вуст, пошук білого плаття в шопінг-молл і обручок завжди будуть викликати посмішку на обличчі і зігрівати серце. Зараз ми кожен раз жартуємо, що зіграли два весілля для кожного з нас - в моєму стилі - велике елегантне і вишукане весілля в Києві, і в стилі Льошки - яскраве, оригінальне, спонтанне, і дуже романтичне - весілля-сюрприз у Вегасі.
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В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце. Таким для меня стал сюрприз, который Лёша устроил нам в Лас-Вегасе три года назад. ⠀ Он просто пришёл и сказал: «У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию». Это было для меня такой неожиданностью! ⠀ И, признаюсь вам, воспоминания об «I do» из наших уст, поиск белого платья в шопинг-молле и колец будут всегда вызывать улыбку на лице и согревать сердце ⠀ Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас - в моем стиле - большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки - яркая, оригинальная, спонтанная, и очень романтичная - свадьба-сюрприз в Вегасе. ⠀ Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе Это была свадьба только для нас двоих, но, презентовав трек в студии и вспомнив счастливые моменты, мне захотелось поделиться и этим событием ⠀ Ребята, центе свои воспоминания и те счастливые эмоции, которые переживали в тот момент
Як бачите, не завжди все, що відбувається в Вегасі, залишається у Вегасі. Це було весілля тільки для нас двох, але, презентувавши трек в студії і згадавши щасливі моменти, мені захотілося поділитися цією подією. Друзі, цінуйте свої спогади і ті щасливі емоції, які переживали в той момент", - написала Настя.