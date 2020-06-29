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Співачка Ріта Ора похвалилася стрункою фігурою на карантині

Співачка Ріта Ора похвалилася стрункою фігурою на карантині
07:28 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
29-річна співачка весело проводить час на самоізоляції в своєму будинку, тому легко може собі дозволити засмагати в спідньому на веранді нікого не бентежачи.

Британська співачка Ріта Ора, поділилася відвертими фотографіями зі своїми шанувальниками.

Кадри з фотосесії артистка опублікувала в Instagram, де часто балує підписників подібними знімками.

29-річна виконавиця весело проводить час на самоізоляції в своєму будинку, тому легко може собі дозволити засмагати в спідньому на веранді нікого не бентежачи.

 
 
 
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Them: RITAAA get back in the studio!! ME: COMING! Just 1 Sec!!

Допис, поширений RITA ORA (@ritaora)

На кадрах зірка з'явилася без макіяжу, показавши свою природну красу. Жінка позувала в саду, який нагадує високий лабіринт, в купальнику золотого і малинового відтінків. Ріта продемонструвала, як вона веселиться біля будинку, при цьому показавши свої підтягнуті форми.

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Рита Ора.

Автор:

Телеграф
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