Співачка Ріта Ора похвалилася стрункою фігурою на карантині

29-річна співачка весело проводить час на самоізоляції в своєму будинку, тому легко може собі дозволити засмагати в спідньому на веранді нікого не бентежачи.

Британська співачка Ріта Ора, поділилася відвертими фотографіями зі своїми шанувальниками.

Кадри з фотосесії артистка опублікувала в Instagram, де часто балує підписників подібними знімками.

29-річна виконавиця весело проводить час на самоізоляції в своєму будинку, тому легко може собі дозволити засмагати в спідньому на веранді нікого не бентежачи.

На кадрах зірка з'явилася без макіяжу, показавши свою природну красу. Жінка позувала в саду, який нагадує високий лабіринт, в купальнику золотого і малинового відтінків. Ріта продемонструвала, як вона веселиться біля будинку, при цьому показавши свої підтягнуті форми.