Алла Пугачова кардинально змінила зачіску (Фото)

Посвіжіла Пугачова зустрічала гостей у костюмі м'ятного кольору в білий горошок.

71-річна співачка Алла Пугачова зібрала близьких друзів на душевні посиденьки та показала кадр з-за столу. До неї в гості завітало подружжя Валентина й Марини Юдашкіних, а також Олександр Буйнов.

«Улюблені друзі завжди поруч», - підписала фото Примадонна.

У кадрі шанувальники звернули увагу на зовнішній вигляд Пугачової: незвичайну зачіску із зібраним волоссям (такою зірку побачиш нечасто) і м'ятний одяг у горошок.

Переглянути цей допис в Instagram Любимые друзья всегда рядом. Допис, поширений ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 28 Чер 2020 р. о 12:25 PDT

«Як добре Аллі із зібраним волоссям», «Аллу не впізнати», «Алло Борисівно, Вам гарно із зібраним волоссям, коли Ви відкриваєте шию та обличчя!», «Алло Борисівно, зачіска Вам дуже личить. Царівна!», - пишуть фани під знімком з артисткою.

Також фото з Аллою Борисівною на своїй сторінці в Instagram показала Марина Юдашкіна.