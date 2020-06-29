Алла Пугачова кардинально змінила зачіску (Фото)

71-річна співачка Алла Пугачова зібрала близьких друзів на душевні посиденьки та показала кадр з-за столу. До неї в гості завітало подружжя Валентина й Марини Юдашкіних, а також Олександр Буйнов.
«Улюблені друзі завжди поруч», - підписала фото Примадонна.
У кадрі шанувальники звернули увагу на зовнішній вигляд Пугачової: незвичайну зачіску із зібраним волоссям (такою зірку побачиш нечасто) і м'ятний одяг у горошок.
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«Як добре Аллі із зібраним волоссям», «Аллу не впізнати», «Алло Борисівно, Вам гарно із зібраним волоссям, коли Ви відкриваєте шию та обличчя!», «Алло Борисівно, зачіска Вам дуже личить. Царівна!», - пишуть фани під знімком з артисткою.
Також фото з Аллою Борисівною на своїй сторінці в Instagram показала Марина Юдашкіна.