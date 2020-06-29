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Принц Гаррі вже шкодує про переїзд до США

Принц Гаррі вже шкодує про переїзд до США
13:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Принц Гаррі пошкодував про своє рішення переїхати до США та залишити королівську родину. Про це повідомляє The Sun з посиланням на книгу Енді Тіллетта та Ділана Говарда «Королівські війни: невідомі подробиці скандального розриву Гаррі та Меган з домом Віндзорів».

"Принц Гаррі страждає та відчуває себе змученим через своє рішення залишити королівську родину", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, принцу важко пристосуватися до нових умов. Ситуація ускладнилася, коли у принца Чарльза, батька Гаррі, виявили коронавірус. Принц відчував провину за те, що не знаходиться поруч з родиною в цей непростий період.

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл перебралися до Лос-Анджелеса, США, з Канади наприкінці березня, щоб почати нове самостійне життя поза Королівською родиною. Однак перші 12 місяців будуть вважатися пробними. Таким чином, 2021 року пара зможе повернути свій королівський статус та відновити колишнє життя, виконуючи королівські обов'язки.

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Принц Гаррі, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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