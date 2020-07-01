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"Все несподівано": пішов з життя зірка "Великої перерви"

"Все несподівано": пішов з життя зірка "Великої перерви"
09:00 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Вчора, 30 червня, в Росії пішов з життя ще один знаменитий актор радянського кіно.

Російський актор Віктор Проскурін, який прославився ролями у фільмах "Шерлок Холмс" та "Велика перерва", помер.

Про це повідомила його дружина Ірина Хонда у Facebook.

"Я не знаю, що сказати, так як я поки в шоці. Все несподівано. Як будь-яка смерть", - написала дружина актора.

На момент смерті Віктору Проскуріну було 68 років.

Народився актор 8 лютого 1952 року у Атбасарі, Казахстан. Став відомим саме завдяки фільму "Велика перерва", у якому зіграв Шеннадія Ляпішева. Також він відомий своєю участю у фільмах "Жорстокий романс" Ельдара Рязанова та "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Скарби Агри".

Серед інших відомих його ролей - капітан Олександр Блінов ( "Вийти заміж за капітана"), брати-близнюки Шолто в "Пригодах Шерлока Холмса і доктора Ватсона" та інші.

З 1973 по 1990 роки Проскурін працював в театрі "Ленком", потім брав участь в постановках театру імені М. Н. Єрмолової.

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Смерть, Шерлок Холмс, Актор, Віктор Проскурін, Пішов з життя.

Автор:

Телеграф
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