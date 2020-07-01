Дженніфер Еністон закликає всіх носити захисні маски

Знаменита голлівудська акторка, зірка культового серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон присоромила всіх, хто відмовляється носити захисну маску в період коронавірусу. Акторка просить думати не лише про себе, але й про оточення. Відповідний допис акторка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Акторка опублікувала світлину в чорній масці та попросила фанатів не нехтувати правилами безпеки, адже від цього залежить здоров’я людей. Відповідний допис з’явився на особистій сторінці знаменитості в інстаграмі.

"Я розумію, що маски незручні і некомфортні. Але хіба ви не відчуваєте, що гірше, коли підприємства закриваються, робочі місця втрачаються, медичні працівники відчувають абсолютне виснаження, жертвують своїми силами та здоров'ям, щоб зупинити пандемію. І так багато життів було забрано цим вірусом, тому що ми не робимо достатньо", – зазначила Еністон.

Акторка вважає, що деякі люди вкрай недбало ставляться до засобів захисту. За її словами, не потрібно політизувати питання і прикриватися "обмеженням прав", коли вас просять одягнути маску.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston) 30 Июн 2020 в 2:18 PDT

Я вірю в доброту людей ізнаю, що ми всі можемо це зробити. У нашій країні є багато людей, які відмовляються зробити необхідні кроки для забезпечення безпеки одне одного. Здається, що люди стурбовані тим, що їх "позбавляють прав", коли їх просять одягнути маску. Ця проста і ефективна рекомендація політизується в шкоду життю людей. Але це не повинно бути приводом для дискусії, –заявила Еністон.

В коментарях під світлиною акторку підтримали колега з серіалу "Друзі"Кортні Кокс, Дрю Беррімор, Ріта Вілсон, Джулія Робертс, Різ Візерспун та інші.

Що відомо про коронавірус у світі

За даними Worldometers, загальна кількість випадків зараження на 30 червня сягає 10 мільйонів 434 тисяч 900. Не впоралися з недугою та померли 508 843 людей, а 5 692 595 – одужали.

Країни з найбільшою кількістю інфікованих:

США – 2 683 239

Бразилія – 1 370 488

Росія – 647 849

Індія – 548 473

Велика Британія – 311 965.