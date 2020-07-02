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"Скоро запросять на головну роль": переможниця Пацанок знялась у серіалі

"Скоро запросять на головну роль": переможниця Пацанок знялась у серіалі
16:07 Сьогодні Телеграф НВ
Женя Мазур, переможниця 4 сезону Пацанок, поділилася враженнями про свій акторський досвід у першому веб-серіалі Нового каналу "Fake".

27 липня Новий канал представить свій перший веб-серіал Fake. Проект розповість про фальшиве життя крізь фільтри Instagram, покаже контраст між реальністю та красивою картинкою яку транслюють користувачі соцмереж.

Зйомки веб-серіалу Fake стартували на початку червня, і незабаром Новий канал розкрив акторський склад проекту. Головні ролі виконають зірки серіалів Перші ластівки та Новенька. Крім того в проекті з'явиться Женя Мазур, переможниця реаліті Від пацанки до панянки.

Фото: Новий канал

Після завершення навчання в Школі леді життя Жені "Батюшки" Мазур круто змінилося: вона кинула наркотики, помирилася з мамою та зайнялася блогерською діяльністю. А тепер вирішила освоїти ще й акторську професію. У веб-серіалі Fake Мазур з'явиться в епізодичній ролі. Дівчина зізналася, що відразу ж погодилася на пропозицію та буквально примчала на знімальний майданчик.

 
 
 
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Публикация от Женя Мазур (@mongolo4ka_)

"Я люблю такі речі, завжди хотіла спробувати себе в акторській професії. Впевнена, що скоро мене запросять і на головну роль ".

Женя Мазур також зазначила, що хотіла б отримати більше реплік, але для першого кінодосвіду все було ідеально. Крім того, їй так сподобалася атмосфера на знімальному майданчику, що вона всерйоз задумалася про акторську кар'єру.

 

Фото: Новий канал

йомки в серіалі Fake мені дуже сподобалися, - поділилася враженнями екс-пацанка. - Це щось нове для мене. Так, під прицілами камер я була не вперше. Але зйомки в реаліті Від пацанки до панянки та зйомки в серіалі - абсолютно різні речі. На Пацанках ми відразу заходили в кадр, не було ні сценарію, ні репетицій, ні дублів. Все правдиво, реально. На зйомках Fake я потрапила в абсолютно новий світ. Інші відчуття, інша атмосфера ... Але це було круто. Над створенням цього проекту працює чудова команда. Хлопці допомагають один одному, підтримують, прагнуть зробити максимально якісний продукт. Я була в захваті від того, що відбувається на знімальному майданчику. Звичайно, сам процес тягнувся дуже довго, після участі в реаліті складно пристосуватися до зйомок серіалу. Але все одно атмосфера мені сподобалася. Емоцій - хоч відбавляй. І, чесно кажучи, я б хотіла продовжити зніматися в кіно або серіалах".

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Все по темі:

Телешоу, Від пацанки до панянки, Серіали, Женя Мазур.

Автор:

Телеграф
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