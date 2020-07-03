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Ріанна продемонструвала гарячі літні фото у спідній білизні

Ріанна продемонструвала гарячі літні фото у спідній білизні
21:56 Пт, 3 Липень 2020 Телеграф 24tv.ua instagram
Барбадоська виконавиця і дизайнерка Ріанна неодноразово наголошувала на тому, що не буде підлаштовувати свої форми тіла під загальноприйняті стандарти краси.

 Її часто можна побачити або ж досить худою, або з пишними формами. Але у будь-якому разі – співачка виглядає чудово. Нова колекція спідньої білизни, яку вже не один рік розробляє Ріанна, привернув чималу увагу покупців.

Як завжди, головною героїнею кампейну стала сама Ріанна. Нові фото брендуSAVAGE X FENTY BY RIHANNA з'явились на інстаграм-сторінці марки.

 
 
 
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You already know what time it is. NEW month. NEW drops. Same #SavageXSummer

Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)

 Спокусливі трусики та бюстгальтери з мереживом рожевого кольору ідеально сиділи на тілі артистки. Для завершення образу у фотосесії Ріанна взяла рожеві босоніжки на підборах та аксесуари, а на обличчі зробила ніжний та водночас спокусливий макіяж.

П Усі фото були відредаговані у фоторедакторі в стилі тропічних пейзажів. 

 
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Все по темі:

Рианна, Бренд, Фото, Співачка.

Автор:

Телеграф
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