Ріанна продемонструвала гарячі літні фото у спідній білизні

Барбадоська виконавиця і дизайнерка Ріанна неодноразово наголошувала на тому, що не буде підлаштовувати свої форми тіла під загальноприйняті стандарти краси.

Її часто можна побачити або ж досить худою, або з пишними формами. Але у будь-якому разі – співачка виглядає чудово. Нова колекція спідньої білизни, яку вже не один рік розробляє Ріанна, привернув чималу увагу покупців.

Як завжди, головною героїнею кампейну стала сама Ріанна. Нові фото брендуSAVAGE X FENTY BY RIHANNA з'явились на інстаграм-сторінці марки.

Спокусливі трусики та бюстгальтери з мереживом рожевого кольору ідеально сиділи на тілі артистки. Для завершення образу у фотосесії Ріанна взяла рожеві босоніжки на підборах та аксесуари, а на обличчі зробила ніжний та водночас спокусливий макіяж.

П Усі фото були відредаговані у фоторедакторі в стилі тропічних пейзажів.