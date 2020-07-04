Елджею дозволили перетинати кордон України

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення СБУ про заборону в'їзду в Україну на три роки російському реперу Елджею (Олексію Узенюку) через те, що відео, де він виступав в окупованому Криму, видалено з Youtube. Про це повідомляється в ухвалі суду від 25 червня.

“Визнати протиправними дії Служби безпеки України щодо підготовки довідки про наявність підстав для прийняття постанови від 27.11.2018 року про заборону в’їзду в Україну громадянину Російської Федерації (Елджею — ред.) терміном на 3 (три) роки. Визнати протиправною та скасувати постанову Служби безпеки від 27.11.2018 року про заборону в’їзду в Україну громадянину Російської Федерації (Елджею - ред.) терміном на 3 (три)роки”, — йдеться в ухвалі суду.

Також суд постановив стягнути на користь громадянина Російської Федерації Елджея сплачений ним судовий збір у розмірі 1536,80 грн за рахунок бюджетних асигнувань Служби безпеки України.

Зазначимо, що в рішенні суду повідомляється, що Елджей подав позов до СБУ й вимагав скасувати заборону, введену після скарги екснардепа Володимира Парасюка, який вимагав заборонити реперу в’їзд в Україну через виступ в Коктебелі в окупованому Криму. Доказом цьго було відео в Youtube.

За версією, СБУ у жовтні 2018 року в інтерв’ю російським ЗМІ Елджей та інші особи зазначають, що вважають АР Крим російською територією, в яку Росія історично багато вклала. Також, у вказаному інтерв’ю зазначені особи висловлюють власну думку, з приводу того, що Російська Федерація діяла у відповідності з законними правами мешканців АР Крим.

Проте, ОАСК дійшов висновку, що відео на якому репер нібито виступає в окупованому Криму на даний момент видалено.

Окрім того, в суді наголошується, що відповідачем не було надано жодних доказів встановлення щодо позивача підстав для заборони в’їзду в Україну.

Також суду не було повідомлено жодної конкретизації відкритих джерел походження інформації щодо позивача, що не дозволяє суду здійснити аналіз такої інформації.

Нагадаємо, СБУ на три роки заборонила в’їзд в Україну російському реперу Елджею.