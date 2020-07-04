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Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлен випустили офіційні портрети на честь дев’ятої річниці весілля
Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлен випустили офіційні портрети на честь дев’ятої річниці весілля

Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлен випустили офіційні портрети на честь дев’ятої річниці весілля

Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлен випустили офіційні портрети на честь дев’ятої річниці весілля
14:41 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Князь Монако Альбер II і княгиня Шарлен представили офіційні портрети, на яких відображені в неформальній обстановці.

Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлен відсвяткували дев’яту річницю весілля. З цієї нагоди були представлені офіційні портрети пари.

62-річний Альбер, який недавно вилікувався від COVID-19, та 42-річна Шарлен поділилися романтичними фото, на яких вони обіймаються на тлі моря. На одному зі знімків вони позують в компанії спадкоємців — п’ятирічних принца Жака та принцеси Габріелли.

Альбер довгий час не мав постійної супутниці життя і залишався неодружений.

У нього є офіційно визнані двоє позашлюбних дітей (від різних матерів), але вони не можуть успадкувати престол.

У червні 2010 року було оголошено про заручини Альбера з його нареченою Шарлен Віттсток, колишньої плавчихою і шкільною вчителькою з ПАР, весілля з якою відбулася 1 липня 2011. 1 липня 2011 року відбулася цивільна церемонія укладення шлюбу, а вінчання молодят пройшло 2 липня.

30 травня 2014 року стало відомо, що княгиня Шарлен вагітна, а 10 грудня вона народила близнюків, хлопчика і дівчинку. Пологи пройшли за допомогою кесаревого розтину. Дітей назвали Жак Оноре Реньє і Габріелла Тереза Марія. Син отримав титули наслідного принца Монако і маркіза де Бо, а дочка - титули принцеси Монако і графині де Карладес.

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Монако, Князь Монако Альбер II, Княгиня Шарлен.

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Телеграф
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