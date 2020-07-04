Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлен випустили офіційні портрети на честь дев’ятої річниці весілля

Князь Монако Альбер II і княгиня Шарлен представили офіційні портрети, на яких відображені в неформальній обстановці.

Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлен відсвяткували дев’яту річницю весілля. З цієї нагоди були представлені офіційні портрети пари.

62-річний Альбер, який недавно вилікувався від COVID-19, та 42-річна Шарлен поділилися романтичними фото, на яких вони обіймаються на тлі моря. На одному зі знімків вони позують в компанії спадкоємців — п’ятирічних принца Жака та принцеси Габріелли.

Альбер довгий час не мав постійної супутниці життя і залишався неодружений.

У нього є офіційно визнані двоє позашлюбних дітей (від різних матерів), але вони не можуть успадкувати престол.

У червні 2010 року було оголошено про заручини Альбера з його нареченою Шарлен Віттсток, колишньої плавчихою і шкільною вчителькою з ПАР, весілля з якою відбулася 1 липня 2011. 1 липня 2011 року відбулася цивільна церемонія укладення шлюбу, а вінчання молодят пройшло 2 липня.

30 травня 2014 року стало відомо, що княгиня Шарлен вагітна, а 10 грудня вона народила близнюків, хлопчика і дівчинку. Пологи пройшли за допомогою кесаревого розтину. Дітей назвали Жак Оноре Реньє і Габріелла Тереза Марія. Син отримав титули наслідного принца Монако і маркіза де Бо, а дочка - титули принцеси Монако і графині де Карладес.