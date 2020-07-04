Надя Дорофєєва показала ідеальний животик

Відповідний знімок артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На фото подружжя позують в обнімку на зеленій галявині. Надя і Володимир одягнені в одному стилі - на них купальні костюми червоного кольору.
"Літні вечори найулюбленіші", - підписала фото співачка.
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Шанувальники і зіркові друзі пари звернули увагу на фігуру співачки, зокрема на її бездоганний прес.
"О май год! У кого це такий прес?", - написала Ірина Горова.
"Не знаю як ви, але я захоплююся пресом Наді Дорофєєвої", "Який прес", "Сім'я з ідеальними фігурами", "Надя, фігура вогонь", "Як же я заздрю Дантесові. Така дівчина", "Прес Наді як окремий вид мистецтва"," Я одна дивлюся на Надін прес?", - пишуть шанувальники пари.
ЗНагадаємо, що з 8 липня 2015 року одружена з за українським співаком і телеведучим Володимиром Дантесом.