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Надя Дорофєєва показала ідеальний животик

Надя Дорофєєва показала ідеальний животик
15:28 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter
Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як проводить літні вечори з чоловіком, співаком і телеведучим Володимиром Дантесом. Зіркова сім'я насолоджується відпочинком у дворі свого заміського будинку.

Відповідний знімок артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На фото подружжя позують в обнімку на зеленій галявині. Надя і Володимир одягнені в одному стилі - на них купальні костюми червоного кольору.

"Літні вечори найулюбленіші", - підписала фото співачка.

 
 
 
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Летние вечера самые любимые #martinifiero #martinitonic

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Шанувальники і зіркові друзі пари звернули увагу на фігуру співачки, зокрема на її бездоганний прес.

"О май год! У кого це такий прес?", - написала Ірина Горова.

"Не знаю як ви, але я захоплююся пресом Наді Дорофєєвої", "Який прес", "Сім'я з ідеальними фігурами", "Надя, фігура вогонь", "Як же я заздрю Дантесові. Така дівчина", "Прес Наді як окремий вид мистецтва"," Я одна дивлюся на Надін прес?", - пишуть шанувальники пари.

ЗНагадаємо, що з 8 липня 2015 року одружена з за українським співаком і телеведучим Володимиром Дантесом.

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Все по темі:

Володимир Дантес, Надя Дорофєєва.

Автор:

Телеграф
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