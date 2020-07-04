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Подружжя Бекхемів відзначило 21 річницю шлюбу

Подружжя Бекхемів відзначило 21 річницю шлюбу
17:15 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
Одна з найзразковіших зіркових пар святкує річницю шлюбу. 21 рік тому дизайнерка Вікторія Бекхем одружилась з футболістом Девідом Бекхемом. З нагоди опалового весілля подружжя пригадало, яким було їхнє сімейне життя, та чуттєво привітало одне одного.

Зіркам вдалось побудувати не лише успішну кар'єру, а й міцний шлюб. Пара виховує чотирьох дітей – 21-річного Брукліна, 17-річного Ромео, 15-річного Круза та 8-річну Гарпер. Дизайнерка Вікторія Бекхем раніше зізнавалася, що секрет їхнього союзу саме в нащадках, адже кожен з них обожнює свою багатодітну сім'ю. 

Сьогодні, 4 липня, подружжя Бекхемів святкує 21 річницю щасливого шлюбу. У знаковий день Вікторія та Девід не могли залишити одне одного без публічних привітань, які опублікували в інстаграм-профілях. 

 
 
 
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Happy Anniversary @davidbeckham I can’t believe it has been 21 years since we said “I do”. Four children, four dogs, so much laughter and I love you more each day. xxxxxx

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Співачка та модельєрка вирішила не вдаватися до розлогих зізнань у коханні. Вона показала відео, на якому зібрала найяскравіші моменти подружнього життя: від весільної церемонії до спільних кадрів в ізоляції. За 21 рік зірки кардинально змінювали зачіски, кольори волосся, стилі, іміджі та навіть кар'єри, проте незмінними залишалися кохання, підтримка та почуття, які вони відверто демонстрували на червоних доріжках та під прицілом папараці.

"З ювілеєм. Я не можу повірити, що минув 21 рік, як ми сказали "так". Четверо дітей, чотири собаки, стільки сміху, і я люблю тебе сильніше кожного дня", – зворушливо написала Вікторія Бекхем. 

Футболіст також вирішив показати 21 рік подружнього життя у короткому відео. Під пісню легендарного гурту Spice Girls, учасницею якого була Вікторія Бекхем, він зібрав фото та відео з сімейного архіву. Більшість кадрів подружжя було поряд з дітьми, що вкотре довело надважливу роль синів та доньки у їхньому сімейному житті. 

Крім того, Девід Бекхем зізнався, що закохався в дружину з першого погляду. Співачку він вперше побачив у кліпі гурту Spice Girls на пісню Say You'll Be There, яку й обрав для вітального відео. Вона була одягнена у шкіряний лакований комбінезон з відвертим декольте та зухвалою зачіскою.

"Мені подобається ота у костюмі чорної кішечки", – випалив футболіст 23 роки тому.

"Хто б міг подумати, що через стільки років ми святкуватимемо 21 рік одруження і матимемо 4 найкрасивіших і досконалих дітей", – написав чоловік. 

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Все по темі:

Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Річниця весілля.

Автор:

Телеграф
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