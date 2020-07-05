"Розкішна жінка": 53-річна Холлі Беррі показала фото в купальнику

Голлівудська актриса Холлі Беррі продовжує підкорювати публіку своєю розкішною фігурою.

53-річна кінозірка опублікувала в Instagram нове фото в купальнику, продемонструвавши бездоганні форми.

Яскравим літнім знімком Беррі поділилася з фоловерами в День незалежності США, який відзначався в суботу, 4 липня.

«З Днем Незалежності! Бажаю безпечного і спокійного часу всім вам і вашим родинам. В цьому році ми переглянули, що означає бути патріотом. Давайте продовжимо боротьбу за справжню незалежність для ВСІХ в цей День незалежності - подивіться історії про те, як використовувати свій голос, виступайте за тих, хто потребує нашої допомоги, і внесіть довгострокові і дієві зміни в наше співтовариство», - написала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry) 4 Июл 2020 в 12:19 PDT

У коментарях фани також вітали Беррі зі святом, і захоплювалися її красою і стрункістю:

«Розкішна жінка», «Господи, яка ж ти прекрасна!», «Неймовірно, Холлі!», «Ти приголомшливо виглядаєш», «Вау, яке тіло», «Дитинко, ти вогонь!», «Чарівна», - пишуть у Мережі.