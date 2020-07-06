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Помер композитор Енніо Морріконе

Помер композитор Енніо Морріконе
10:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Оскароносний італійський композитор Енніо Морріконе помер у віці 91 року, повідомляє Corriere della Sera.

“Помер Енніо Морріконе. Оскароносному музиканту і композитору був 91 рік, і він помер в ніч з 5 на 6 липня в римській клініці від наслідків падіння”, — йдеться у повідомленні.

Сім’я оголосила, що похорони будуть проходити в приватній формі.

Еніо Морріконе — італійський композитор і аранжувальник. Відомий як автор музики для фільмів. Володар двох премій Оскар: За видатні заслуги в кінематографі (2007) і За кращу музику — до фільму Мерзенна вісімка (2016). Триразовий лауреат премії Золотий глобус, шестиразовий лауреат премії BAFTA.

Почав писати музику до фільмів лише в 1961 році. Широка популярність прийшла до нього після роботи над фільмами його однокласника — Серджо Леоне. Потім створював музику до робіт найвідоміших кінорежисерів Італії - Бернардо Бертолуччі, П'єра Паоло Пазоліні, Даріо Ардженто. У США писав музику для фільмів таких режисерів, як Роман Поланскі, Олівер Стоун, Брайан Де Пальма, Баррі Левінсон, Терренс Малік та інших.

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Еніо Морріконе.

Автор:

Телеграф
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