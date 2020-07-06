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Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля

Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля
13:57 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
23-річна донька Стівена Спілберга виходить заміж. Ймовірно, режисер в захваті від цієї новини, адже обранцем Дестро Еллін став актор Генк Легранд.

Знімками із заручин пара поділилась в інстаграмі. Дестро Еллін показала розкішний перстень з діамантом, який отримала від коханого. Донька Стівена Спілберга відповіла згодою на пропозицію, тому невдовзі родина культового режисера відсвяткує весілля. Наразі закохані тільки розпочали підготовку до урочистостей, тому точної дати поки не називають.

Боже мій, я заручена! Я така щаслива, що маю шанс прожити все життя зі своїм найкращим другом і коханим! Це найкращий день у моєму житті! Дуже кохаю тебе, Генк Легранд, – написала емоційно Дестро Еллін у мережі. 

Дестро Еллін познайомилась з Генком Леграндом у Лос-Анджелесі. Хлопець переїхав зі Швейцарії, щоб підкорити Голлівуд та отримати диплом у кіноінституті Лі Страсберга та театральній консерваторії. Ймовірно, саме там він і  зустрів доньку Стівена Спілберга.

 
 
 
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Holy cannoli, I’m engaged!!! I am so excited to take on life with my best friend! This is the best day ever! I love you so much @legrandgenc !!!

Допис, поширений Destry Spielberg (@destryallyn)

Спершу пара починала свої стосунки як друзі і тільки згодом їхнє спілкування переросло у роман. Скільки Дестро Еллін та Генк Легранд зустрічались до заручин – невідомо. 

Дестро Еллін – наймолодша з 7 дітей Стівена Спілберга та Кейт Кепшоу. Дівчина змалку захоплювалась роботою зіркового батька, тому вже у підлітковому віці почала робити перші кроки в кар'єрі. Наразі вона є акторкою-початківцем, сценаристом та відомою моделлю у США.

Цікаво, що приватне життя Стівен Спілберг захищав від ЗМІ. Тільки в дорослому віці режисер почав брати Дестро з собою на світські заходи. Таку приватність він з легкістю пояснював громадськості: Стівен Спілберг робив все для того, аби його діти мали спокійні будні, без переслідувань папараці. Тому у ЗМІ підозрюють, що і весілля доньки режисер проведе у закритому режимі.

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Дестро Еллін, Ствен Спілберг.

Автор:

Телеграф
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