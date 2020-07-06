Скачать
Понеділок, 06.07.2020
У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
"Суд" у Криму відхилив скаргу на вирок імаму Халілову
"Суд" у Криму відхилив скаргу на вирок імаму Халілову
УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ
День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ

"Моя солодка цукерочка": Ірина Федишин привітала сина з днем народження

"Моя солодка цукерочка": Ірина Федишин привітала сина з днем народження
19:06 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: instagram Ірини Федишин
Сьогодні, 6 липня, молодший син співачки Олег святкує 5-річчя. Ірина Федишин зворушливо привітала іменинника зі святом та показала, яке торжество сім'я приготувала для хлопчика.

Цього літа Ірина Федишин вже встигла влаштувати тривалий родинний відпочинок у горах та на морі в Одесі, дати кілька концертів та відновити зйомки після карантину. Попри щільний графік вона приділяє сім'ї багато часу, а з нагоди дня народження сина Олега влаштувала справжнє свято. Світлинами з торжества вона поділилася в інстаграмі.

Як Ірина Федишин привітала сина?

Молодшого сина зірка привітала публічно, опублікувавши нові життєрадісні фото хлопчика на пляжі.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ірина ФедишинIryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

"Моя солодка цукерочка. Сьогодні в нашого Олежика ювілейчик. Святкуємо 5 рочків! Олежику, ти наша радість, наш позитивчик, наша любов! Рости здоровим і щасливим", –написала Ірина Федишин.

Сім'я у повному складі –зіркова матуся, татоВіталій Човник, старший син Юрій та іменинник Олег – відправилася на святковий обід до одного з закладів поблизу Львова. Згодом вони вирушили за подарунком для нащадка. Зважаючи на те, що родина Ірини Федишин полюбляє активний відпочинок, хлопчику подарували новий велосипед, на якому він вже встиг прокататися.

Образ Ірини Федишин

У святковий день зірка обрала свіжий та трендовий look. На ній топ м'ятного кольору з масивними застібками, який ефектно виглядав на засмаглому тілі,білі обтислі вкорочені штани та кросівки. Образ ідеально підкреслював тендітність Ірини Федишин та її струнку фігуру.

Співачка доповнила аутфіт стильними аксесуарами м'ятного кольору –сережками та браслетом, які гармонійно виглядали з топом. До торжества зірка готувалася ніби до виходу на сцену. На її обличчі розкішний макіяж з акцентом на очі та нюдовою помадою, а волосся вона вклала у голлівудські локони. На фото вона усміхається зі щасливим сином, який не приховує свого захвату від святкування в обіймах матусі. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Ирина Федишин, Зіркові діти.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках
02 Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом
03 В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років
04 ВМС України готуються до повномасштабної війни з Росією
05 У МОЗ розвіяли черговий міф про COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової
СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової
На Прикарпатті від коронавірусу помер священник
На Прикарпатті від коронавірусу помер священник
Буславець: Треба бути на дві голови вище за чоловіка
Буславець: Треба бути на дві голови вище за чоловіка
Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля
Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся