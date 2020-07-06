Спокуслива Тіна Кунакі показала відверте декольте

Французька модель Тіна Кунакі у 2019 році вперше стала мамою. Модель народила донечку Амазоні від кіноактора Венсана Касселя, яку ще жодного разу не показувала публіці. Після року вигодовування доньки її груди зазнали чималих змін, що помітили користувачі мережі.

Ні для кого не секрет, що чимало жінок зазнають чималих змін у фігурі після пологів та вигодовування грудьми дітей. Якщо під час вагітності та на перших місяцях життя Амазоні Тіна Кунакі хизувалась пишним бюстом, то зараз її груди стали помітно меншими та не такими пружними, як раніше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey) 21 Май 2019 в 9:43 PDT

Втім, це не впливає на чарівний вигляд 23-річної дівчини, якою захоплюються мільони прихильників. Найпалкішим шанувальником, звісно, є її чоловік Венсан, який залишив ніжний коментар під сонячним фото: "Моя мила, моя дружина, моє кохання, моя половинка, моя удача, моя Тітінья".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TINA KUNAKEY (@tinakunakey) 5 Июл 2020 в 12:52 PDT

Варто додати, що для фотографії Тіна Кунакі одягнула чорну майку з глибокою зоною декольте та чорний кардиган. На її шиї красувались кілька сріблястих підвісок, а свій макіяж вона зробила у природних відтінках.