Вагітна Alyosha зачарувала мережу зворушливим дуетом із сином

Українська виконавиця Alyosha перебуває на останніх тижнях вагітності. Поки артистка чекає на появу донечки, вона ділиться з прихильниками зворушливим відео, де співає разом із сином.

На особистій сторінці в інстаграмі Alyosha показала дует із 7-річним сином Романом. Відео замилувало фоловерів зіркової матусі, які активно коментують його.

Ймовірно, Alyosha вирішила поділитися з шанувальниками рядками із нової пісні, яку презентує зовсім скоро. Мама разом із сином виглядають неймовірно щасливими, на їхніх обличчях сяють усмішки.

Роман заспівав рядки"Аларм-аларм, єднання двох карм". Після цього Alyosha повторила ці ж слова та вкотре вразила дивовижним, ніжним вокалом.

Аларм! Вже скоро буде дещо цікавеньке для вас, – написала під відео зірка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 6 Июл 2020 в 8:48 PDT

У коментарях підписники співачки зазначають, що Роман дуже схожий на свою матусю. Також у нього чудовий голос і в майбутньому він може продовжити справу батьків та стати прекрасним співаком.