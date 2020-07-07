Вагітна Alyosha зачарувала мережу зворушливим дуетом із сином

На особистій сторінці в інстаграмі Alyosha показала дует із 7-річним сином Романом. Відео замилувало фоловерів зіркової матусі, які активно коментують його.
Ймовірно, Alyosha вирішила поділитися з шанувальниками рядками із нової пісні, яку презентує зовсім скоро. Мама разом із сином виглядають неймовірно щасливими, на їхніх обличчях сяють усмішки.
Роман заспівав рядки"Аларм-аларм, єднання двох карм". Після цього Alyosha повторила ці ж слова та вкотре вразила дивовижним, ніжним вокалом.
Аларм! Вже скоро буде дещо цікавеньке для вас, – написала під відео зірка.
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У коментарях підписники співачки зазначають, що Роман дуже схожий на свою матусю. Також у нього чудовий голос і в майбутньому він може продовжити справу батьків та стати прекрасним співаком.