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Вівторок, 07.07.2020
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Вагітна Alyosha зачарувала мережу зворушливим дуетом із сином
Вагітна Alyosha зачарувала мережу зворушливим дуетом із сином

Вагітна Alyosha зачарувала мережу зворушливим дуетом із сином

Вагітна Alyosha зачарувала мережу зворушливим дуетом із сином
10:23 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram alyoshasinger
Українська виконавиця Alyosha перебуває на останніх тижнях вагітності. Поки артистка чекає на появу донечки, вона ділиться з прихильниками зворушливим відео, де співає разом із сином.

На особистій сторінці в інстаграмі Alyosha показала дует із 7-річним сином Романом. Відео замилувало фоловерів зіркової матусі, які активно коментують його.

Ймовірно, Alyosha вирішила поділитися з шанувальниками рядками із нової пісні, яку презентує зовсім скоро. Мама разом із сином виглядають неймовірно щасливими, на їхніх обличчях сяють усмішки.

Роман заспівав рядки"Аларм-аларм, єднання двох карм". Після цього Alyosha повторила ці ж слова та вкотре вразила дивовижним, ніжним вокалом.

Аларм! Вже скоро буде дещо цікавеньке для вас, – написала під відео зірка.

 
 
 
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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

У коментарях підписники співачки зазначають, що Роман дуже схожий на свою матусю. Також у нього чудовий голос і в майбутньому він може продовжити справу батьків та стати прекрасним співаком.

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Зіркові батьки, Зіркові діти.

Автор:

Телеграф
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