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Вівторок, 07.07.2020
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Світлана Лобода "вигуляла" наймодніший купальник цього сезону (Відео)

Світлана Лобода "вигуляла" наймодніший купальник цього сезону (Відео)
17:22 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Співачка опублікувала нове фото.

Відома співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram фотографію, на якій засвітила модний купальник цього літа.

На знімку зірка з'явилася в купальнику з тваринним принтом, а чашечки з'єднують два кільця.

Варто зазначити, що такий пляжний "лук" зараз в тренді.

 
 
 
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Ребята!!!!! За месяц нашу первую бьюти маску примеряло 461 млн человек!!!!! Это просто невероятно !!!! И конечно, мы хотим вас радовать ещё и ещё !! И сегодня я спешу с вами поделиться новой маской. Эффектной , Яркой , звёздной !!! Девочки, она реагирует на свет, и переливается . В ней отключаются веснушки))) кайфуйте и будьте самыми красивыми спасибо Gu @retouch_bg

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Не помітити його дуже складно.

Світлана Лобода випустила новий зворушливий кліп

Наверх Лобода одягнула в'язану бежеву кофту.

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Все по темі:

Світлана Лобода.

Автор:

Телеграф
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