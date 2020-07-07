Світлана Лобода "вигуляла" наймодніший купальник цього сезону (Відео)

Співачка опублікувала нове фото.

Відома співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram фотографію, на якій засвітила модний купальник цього літа.

На знімку зірка з'явилася в купальнику з тваринним принтом, а чашечки з'єднують два кільця.

Варто зазначити, що такий пляжний "лук" зараз в тренді.

Не помітити його дуже складно.

Наверх Лобода одягнула в'язану бежеву кофту.