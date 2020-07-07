Світлана Лобода "вигуляла" наймодніший купальник цього сезону (Відео)

Відома співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram фотографію, на якій засвітила модний купальник цього літа.
На знімку зірка з'явилася в купальнику з тваринним принтом, а чашечки з'єднують два кільця.
Варто зазначити, що такий пляжний "лук" зараз в тренді.
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Ребята!!!!! За месяц нашу первую бьюти маску примеряло 461 млн человек!!!!! Это просто невероятно !!!! И конечно, мы хотим вас радовать ещё и ещё !! И сегодня я спешу с вами поделиться новой маской. Эффектной , Яркой , звёздной !!! Девочки, она реагирует на свет, и переливается . В ней отключаются веснушки))) кайфуйте и будьте самыми красивыми спасибо Gu @retouch_bg
Не помітити його дуже складно.
Наверх Лобода одягнула в'язану бежеву кофту.