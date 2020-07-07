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Співачка Lizzo показала, як робити сідницями тверк (Відео)

Співачка Lizzo показала, як робити сідницями тверк (Відео)
22:16 Вт, 7 Липень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter
32-річна американка Lizzo вже давно завоювала серця мільйонів фанатів, які бояться продемонструвати власні форми оточуючим. Незважаючи на пишне тіло, співачка Lizzo сміливо демонструє мережі, чому вона красива і що не боїться нападок хейтерів.

У новому відеоролику для мережі інстаграм Lizzo постала у яскравому рожевому купальнику, поверх якого одягнула сітчасту накидку. На тлі неймовірних пейзажів, ймовірно, Каліфорнії, вона затверкувала пишними сідницями. Наприкінці відео вона повернулась і з усмішкою подала знак, що знає, як це робити. 

Як виявилось, таке відео було зняте для орендодавця, який завчасно виселив її з оселі. 

Це для чоловіка, який вигнав мене з моєї семиденної орендованої квартири на три дні раніше, вчора. Я знаю, що ти слідкуєш за моєю сторінкою, тому я просто хочу, щоб ти знав, що не можеш погасити блиск цих темношкірих дівчат. Спасибі, що вигнав нас, тому що ми все одно знайшли кращий будинок! – йдеться у дописі. 

 
 
 
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Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating)

Фанати дивуються, як популярну зірку наважився вигнати зі свого будинку чоловік, але водночас вони висловили їй свою підтримку та попросили продовжувати у тому ж дусі. Що й зробила Lizzo. Зірка виклала спокусливе фото з басейну будинку, де зупинилась на відпочинок, і показала пишні груди у білому купальнику.

Артистка також виклала ще одне відео, де станцювала ритмічний тверк біля басейну.

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Lizzo.

Автор:

Телеграф
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