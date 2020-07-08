Різниця - 21 рік: Ілля Авербух зустрічається із зіркою "Тетусевих дочок"

Головною ньюсмейкеркою останніх днів стала актриса "Татусевих дочок", 25-річна Ліза Арзамасова. З'ясувалося, що актриса, яка завжди ретельно приховувала своє особисте життя, зустрічається з відомим російським фігуристом і хореографом, 46-річним Іллею Авербухом.

Про роман зірок повідомив сайт HELLO! - в його розпорядженні опинилися ексклюзивні знімки, на яких пара зображена за вечерею на веранді ресторану. На кадрах видно, що Ілля і Ліза тримаються за руки, при цьому Авербух періодично погладжує кохану по коліну. У розмові з журналістами Арзамасова вже встигла підтвердити роман з Авербухом, однак відмовилася давати ще які-небудь коментарі з цього приводу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) 7 Июл 2020 в 1:51 PDT

Зірки знайомі вже близько 10 років. Ще в 2010 році Арзамасова брала участь в телешоу "Лід і полум'я" на Першому каналі, де виступала в парі з Максимом Ставиським, - тоді вони завоювали друге місце. Авербух уже був на цьому проекті одним з головних тренерів.

Ліза Арзамасова ніколи не посвячувала журналістів в подробиці свого особистого життя. У пресі довгий час ходили чутки про її роман з колегою по "Татусевих дочок" Філіпом Блідим. Подейкували, що пара навіть планує одружитися, але нічим серйозним це не закінчилося. Слідом журналісти приписували актрисі відносини з Родіоном Газмановим, з яким вони часто разом беруть участь в благодійних концертах. Ці чутки так і не знайшли свого підтвердження.

Ілля Авербух, в свою чергу, з 1995 по 2007 рік був одружений із фігуристкою і своїй партнерці на льоду Ірині Лобачовою. Від цього шлюбу у Авербуха залишився 16-річний син Мартін - він проживає разом з батьком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial) 7 Мар 2020 в 11:33 PST

Це наше спільне рішення. Майже три роки Мартін живе зі мною. Ми вдвох проходимо його період становлення. Я не виставляю це напоказ, не фотографуюся на обкладинках, які не позиціонують як якийсь подвиг. Ми просто разом. З мамою він спілкується. У житті Іри виникла нехороша ситуація, яка позначалася на Мартіні, і я просто його забрав. Я дуже сподіваюся, що у Іри все буде добре і вона пройде ці складні етапи. Ще раз кажу, що вони з Мартіном спілкуються. Між ними немає прірви і розриву, - розповідав Ілля про виховання сина в інтерв'ю на YouTube-каналі Надії Стрілець.

Після розлучення Ілля Авербух не відповідає журналістам на питання про своє особисте життя. У свій час в пресі лише ходили чутки про його роман з актрисою Алісою Гребенщикової. Подейкували, що саме ці відносини і поставили остаточну крапку в його шлюбі з Лобачовою.