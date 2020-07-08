Модель Ана Чері похизувалася пишними формами (Фото)

Дівчина показала фігуру в білизні.

Відома модель Ана Чері опублікувала в Instagram фотографію, де позує в купальнику.

Ана вибрала поєднанний рожевий купальник, який прикрашає чорно-рожевий пояс. Варто зазначити, що купальник зроблений з дуже глибоким декольте, яке ідеально підтримує її пишні груди.

Така фотографія викликала захоплення у шанувальників. Вони відзначили, що модель виглядає чудово.

Додамо, що Ана Чері здобула популярність завдяки своїй зовнішності і відеоуроку фітнесу в Instagram, згодом ставши однією з найбагатших Instagram-моделей. За версією Bluebella входить в трійку найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни і купальників в Instagram.