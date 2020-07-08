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Гейлі Болдвін вразила фігурою у бездоганній літній сукні

Гейлі Болдвін вразила фігурою у бездоганній літній сукні
19:55 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Американська модель Гейлі Болдвін нещодавно повернулась з романтичного відпочинку у штату Юта, де провела час з Джастіном Бібером. Зараз вона насолоджується літніми днями та демонструє літні образи, які не можуть не зачаровувати.

23-річна зірка ніколи не пропускає можливості похизуватись своїм струнким тілом, що не заперечує її чоловік Джастін Бібер. Він завжди захоплювався своєю красунею-дружиною, тому модель завжди відчуває ще впевненішою у собі від таких поглядів.

Цього разу вона вразила публіку серією фотографій, на яких позує на тлі піску та пальм. Ймовірно, знімки були зроблені в Каліфорнії, адже там зараз вирує справжнє літо. Для вечірнього образу вона обрала ідеальний бежевий образ з трикотажу, який підкреслив її досконалі форми – тонку талію, стрункі ноги та груди.

 
 
 
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yes, I’ll be wearing a mask with this

Допис, поширений Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber)

Сукня на моделі має максідовжину та пікантні розрізи в зоні ребер. Привертає увагу також глибоке декольте зірки, а саме плаття фіксується на бретелях. 

Сукня пісочного кольору чудово гармоніювала із засмаглим тілом моделі. Свій образ вона доповнила декількома підвісками на шиї, кільцями-сережками, годинником та перснями. Волосся Гейлі зібрала у низький пучок та підкреслила обличчя ледь помітним нюдовим макіяжем.

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Все по темі:

Джастин Бибер, Хейли Бибер.

Автор:

Телеграф
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