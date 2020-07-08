Оля Цибульська показала звабливий танець із DZIDZIO (Відео)

Спекотний ролик з'явився на особистій сторінці знаменитості в інстаграмі. Він був знятий під час зйомок кліпу на дуетну пісню Цибульської та DZIDZIO "Киця".
На відео зірки зображені в ефектних вбраннях. Вони гармонійно доповнюють один одного і справді є схожими на пару. Оля позує перед камерою у вишуканій червоній сукні в підлогу, яку поєднала із босоніжками червоного кольору. Її вуха прикрашають масивні сережки в тон аутфіту, волосся вкладене в елегатну зачіску, а на обличчі сяє насичений макіяж.
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ОСОБИСТО ПОДЗВОНЮ ТОМУ, ХТО НАПИШЕ НАЙКРУТІШИЙ КОМЕНТАР ⠀ Сьогодні міжнародний день поцілунків. ⠀ Але завдяки #ЧекаюЦьом таке враження, що день народження⠀ ⠀ Цілий день відмітки в сторіс, привітання і смс-ки. ⠀ Дякую⠀ ⠀ Ця пісня про те, як життя стало музикою. І у вас під цю музику є своя історія.⠀ ⠀ Напиши в коментарях що тебе пов'язує з піснею #ЧекаюЦьом і ЧЕКАЙ дзвінка від мене. Наберу того, кого справді відчую⠀ ⠀ P.S В мене нема бекстейджу з "Чекаю. Цьом" Чесно. З того часу я вже змінила пару телефонів. І ми завели #Кицю. Тому на честь свята дарую це відео, яке обіцяла не скидати в інсту В ньому всі ми ⠀ #цьомаюцьомаю #яхочутобісказати #kiss #міжнароднийденьпоцілунків #internationalkissday
DZIDZIO постав у синьому костюмі, жилетці та білій сорочці. Він виглядав нерепевершено. Ращом із Олею станцював пристрасний танець під їхню спільний популярний хіт "Чекаю. Цьом".