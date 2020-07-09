Скачать
Четвер, 09.07.2020
На Луганщині триває гасіння лісових пожеж
На Луганщині триває гасіння лісових пожеж
Учасники ЗНО сьогодні складають історію України
Учасники ЗНО сьогодні складають історію України
Бій Ломаченко - Лопес знову перенесли на іншу дату
Бій Ломаченко - Лопес знову перенесли на іншу дату
Продукти, що здатні викликати неприємний запах з рота
Продукти, що здатні викликати неприємний запах з рота

Джонні Депп розповів, як давав дочці марихуану, коли їй було 13 років

Джонні Депп розповів, як давав дочці марихуану, коли їй було 13 років
11:20 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter
Голлівудський актор Джонні Депп зізнався, що давав пробувати марихуану своїй дочці Лілі-Роуз Депп, коли їй було всього 13 років.

Про це він розповів на судовому слуханні, яке відбулося у вівторок, 7 липня. Нагадаємо, в Лондоні почався судовий процес між екс-подружжям, 57-річним актором і 34-річною Ембер Херд, яка звинуватила його в домашньому насильстві. Відзначимо, Депп подав позов проти колишньої дружини, звинувативши її в наклепі.

В ході перехресного допиту адвокат Херд звернувся до Деппа з питанням про наркотики, які він регулярно вживав під час шлюбу з актрисою, пише People. Кіноактор визнав, що вживав марихуану, яка, на його думку, усуває відчуття неспокою і тривожності, покращує якість сну і ефективно заспокоює.

У відповідь на це, адвокат поцікавився, чи з цієї причини Депп запропонував своїй 13-річній дочці «спробувати марихуану».

Актор заявив, що ніколи не заохочував свою дитину вживати наркотики, а лише хотів «убезпечити її»:

«Моїй доньці було 13 років, і, як ми всі знаємо, в 11, 12, 13 років, коли ти ходиш на шкільні вечірки, до тебе підходять люди, які пропонують тобі спробувати щось, тому що самі це роблять. Я сказав їй — „Слухай, люба, якщо ти знаходишся на вечірці, і хтось дає тобі косячок, візьми його і віддай іншому. Не експериментуй з наркотиками від людей, яких ти не знаєш. Будь ласка, зроби мені послугу і прийди до мене, коли ти будеш готова, коли ти дійсно відчуєш, що готова. Тому що я не хочу, щоб твій перший досвід в цьому світі стався з людьми, яких ти не знаєш“. Так що це питання безпеки», — розповів Депп.

Актор згадав, як дочка прийшла до нього і сказала, що вона «готова», і він порадився з її мамою Ванессою Параді, яка, за його словами, також піднімала це питання з Лілі-Роуз.

Джонні Депп повертається в "Піратів Карибсьго моря"

«Я вважаю, що краще бути чесним зі своїми дітьми, щоб вони не приховували ці речі від своїх батьків. Адже ніхто не хоче, щоб ваш 13-річний підліток впав у якийсь параноїдальний стан. І я знав, що марихуана, яку я маю і яку я курю сам, не зашкодить, адже вона хорошої якості. Я не хотів, щоб вона пробувала наркотики, які знайде в цьому світі, тому що це занадто небезпечно. Якщо це виглядає неправильно в ваших очах, я розумію це, але я виховував свою дочку, і я був відповідальним батьком, і я був стурбований», — додав Депп.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Джонни Депп, Лили-Роуз Депп.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вчені стверджують, що вино покращує розумові здібності
02 Продукти, які подарують організму бадьорість спекотним літом
03 MARUV блиснула голими сідницями в спокусливому боді
04 Зеленський анонсував “Велике будівництво” 2.0 (Відео)
05 Зеленський привітав першу породіллю в Чернівецькому перинатальному центрі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У МОЗ розповіли, що потрібно робити після повернення з країн &quot;червоної&quot; зони
У МОЗ розповіли, що потрібно робити після повернення з країн "червоної" зони
Мін’юст закриє вісім колоній
Мін’юст закриє вісім колоній
Прем’єр Кот-д'Івуару Кулібалі помер після засідання кабміну
Прем’єр Кот-д'Івуару Кулібалі помер після засідання кабміну
Переможниця шоу &quot;Холостяк&quot; Даша Ульянова знайшла бойфренда старшого на 20 років
Переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова знайшла бойфренда старшого на 20 років
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся