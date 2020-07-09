Джонні Депп розповів, як давав дочці марихуану, коли їй було 13 років

Голлівудський актор Джонні Депп зізнався, що давав пробувати марихуану своїй дочці Лілі-Роуз Депп, коли їй було всього 13 років.

Про це він розповів на судовому слуханні, яке відбулося у вівторок, 7 липня. Нагадаємо, в Лондоні почався судовий процес між екс-подружжям, 57-річним актором і 34-річною Ембер Херд, яка звинуватила його в домашньому насильстві. Відзначимо, Депп подав позов проти колишньої дружини, звинувативши її в наклепі.

В ході перехресного допиту адвокат Херд звернувся до Деппа з питанням про наркотики, які він регулярно вживав під час шлюбу з актрисою, пише People. Кіноактор визнав, що вживав марихуану, яка, на його думку, усуває відчуття неспокою і тривожності, покращує якість сну і ефективно заспокоює.

У відповідь на це, адвокат поцікавився, чи з цієї причини Депп запропонував своїй 13-річній дочці «спробувати марихуану».

Актор заявив, що ніколи не заохочував свою дитину вживати наркотики, а лише хотів «убезпечити її»:

«Моїй доньці було 13 років, і, як ми всі знаємо, в 11, 12, 13 років, коли ти ходиш на шкільні вечірки, до тебе підходять люди, які пропонують тобі спробувати щось, тому що самі це роблять. Я сказав їй — „Слухай, люба, якщо ти знаходишся на вечірці, і хтось дає тобі косячок, візьми його і віддай іншому. Не експериментуй з наркотиками від людей, яких ти не знаєш. Будь ласка, зроби мені послугу і прийди до мене, коли ти будеш готова, коли ти дійсно відчуєш, що готова. Тому що я не хочу, щоб твій перший досвід в цьому світі стався з людьми, яких ти не знаєш“. Так що це питання безпеки», — розповів Депп.

Актор згадав, як дочка прийшла до нього і сказала, що вона «готова», і він порадився з її мамою Ванессою Параді, яка, за його словами, також піднімала це питання з Лілі-Роуз.

«Я вважаю, що краще бути чесним зі своїми дітьми, щоб вони не приховували ці речі від своїх батьків. Адже ніхто не хоче, щоб ваш 13-річний підліток впав у якийсь параноїдальний стан. І я знав, що марихуана, яку я маю і яку я курю сам, не зашкодить, адже вона хорошої якості. Я не хотів, щоб вона пробувала наркотики, які знайде в цьому світі, тому що це занадто небезпечно. Якщо це виглядає неправильно в ваших очах, я розумію це, але я виховував свою дочку, і я був відповідальним батьком, і я був стурбований», — додав Депп.