Переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова знайшла бойфренда старшого на 20 років

23-річна Даша Ульянова, переможниця десятого сезону проекту "Холостяк", розповіла, що вже місяць зустрічається з чоловіком. Так, Даша дала інтерв'ю YouTube-каналу, у якому відверто зізналася, що ловить кайф від нових відносин. Про свого обранця дівчина вирішила розповісти не все. Так, переможниця шоу "Холостяк-10" не розсекретила імена та фото бойфренда, однак не приховувала, що він на 20 років старший та вже був у шлюбі.

"Квіточки були, був же роман, він і зараз навіть є, з новим чоловіком. Ми познайомилися в компанії, якось у нас все зав'язалося. Мені кайфово в цьому почутті. Я хотіла гарного ставлення – я його отримую. Я не відчуваю різницю жодну. Я йому завжди кажу: "Я так кайфую з тобою, тому що я не відчуваю ні якусь там ментальну різницю, фінансову, вікову. Ми на рівних. І ржемо постійно, шлях до мого серця лежить через жарти".

Гімнастка зізналася, що її новий обранець "кайфує", усвідомлюючи, що зустрічається з переможницею "Холостяка". Чоловік закидає Дашу дорогими подарунками, які купує за власною ініціативою. За місяць стосунків він подарував коханій босоніжки Louis Vuitton і сумку Balenciaga.

Щодо головного героя "Холостяка-10" Макса Михайлюка, то Даша поділилася, що після проєкту думала з ним помиритися і чекала від нього дзвінка. Як відомо, дівчина пішла від Макса, коли той зізнався, що мав інтим з однією з учасниць на шоу. Врешті, Ульянова телефонувала сама.