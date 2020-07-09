Співачка Еллі Голдінг вийшла в світ в одязі від українського дизайнера

Автор хітів Hate Me і Love Me Like You Do Еллі Голдінг обрала одяг українського дизайнера Ксенії Шнайдер.

Цим, звичайно, вже нікого не здивуєш. Світові зірки носять одяг українських брендів як на червоних доріжках або на важливих інтерв'ю, так і в повсякденному житті. Іноді вони діляться фото в соцмережах, іноді їх на вулицях ловлять папарацці.

Популярна британська співачка Еллі Голдінг не просто обрала вбрання українського дизайнера. Судячи з вибору бренду володарка трьох платинових синглів і нагороди Вибір критиків за версією BRIT Awards є прихильницею sustainable fashion, тому що вона обрала речі з колекції Ксенії Шнайдер, створені з перероблених матеріалів - це джинси моделі demi-denims і топ, виконаний в стилі печворк .

Фото в одязі українського дизайнера Еллі Голдінг поділилася на своїй сторінці в Instagram.

«Ось я і дерево (і моя годівничка для птахів) і я знову, чому б і ні. Любителі раннього ранку», - привіталася співачка за допомогою фото.

«Прекрасна», «Мені подобаються штани», «Як завжди прекрасна», «Нам теж подобається ранній ранок» - висловлюють своє захоплення її фоловери і бажають чудового дня.

Нагадаємо, Ксенія Шнайдер не тільки є автором двох найпопулярніших серед зірок моделей джинсів - demi-denims і асиметричних джинсів, що стали хітом 2019 року, а й спеціалізується на тому, що робить стильні речі з перероблених матеріалів. У таких її речах з'являлася Настя Івлєва, Клара Беррі, Джіджі Хадід і інші зірки.