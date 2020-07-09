Співачка Еллі Голдінг вийшла в світ в одязі від українського дизайнера

Цим, звичайно, вже нікого не здивуєш. Світові зірки носять одяг українських брендів як на червоних доріжках або на важливих інтерв'ю, так і в повсякденному житті. Іноді вони діляться фото в соцмережах, іноді їх на вулицях ловлять папарацці.
Популярна британська співачка Еллі Голдінг не просто обрала вбрання українського дизайнера. Судячи з вибору бренду володарка трьох платинових синглів і нагороди Вибір критиків за версією BRIT Awards є прихильницею sustainable fashion, тому що вона обрала речі з колекції Ксенії Шнайдер, створені з перероблених матеріалів - це джинси моделі demi-denims і топ, виконаний в стилі печворк .
Фото в одязі українського дизайнера Еллі Голдінг поділилася на своїй сторінці в Instagram.
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Here’s me and a tree (and my bird feeder) and me again, why not. Morning lovers
«Ось я і дерево (і моя годівничка для птахів) і я знову, чому б і ні. Любителі раннього ранку», - привіталася співачка за допомогою фото.
«Прекрасна», «Мені подобаються штани», «Як завжди прекрасна», «Нам теж подобається ранній ранок» - висловлюють своє захоплення її фоловери і бажають чудового дня.
Нагадаємо, Ксенія Шнайдер не тільки є автором двох найпопулярніших серед зірок моделей джинсів - demi-denims і асиметричних джинсів, що стали хітом 2019 року, а й спеціалізується на тому, що робить стильні речі з перероблених матеріалів. У таких її речах з'являлася Настя Івлєва, Клара Беррі, Джіджі Хадід і інші зірки.