5 секретів вдалого шопінгу з чоловіком від Андре Тана

Цікавий ролик дизайнер опублікував на особистій сторінці в інстаграмі. Багато чоловіків під час шопінгу втомлюються і в результаті їхні обраниці залишаються невдоволеними. Щоб такого не сталося, варто скористатися порадами Андре Тана та отримати задоволення від покупок.
5 секретів вдалого шопінгу від Андре Тана
1) Складіть список магазинів, які хочете відвідати, перед виходом з дому. І продумайте оптимальний маршрут.
2) Ситий чоловік – щедрий чоловік, а ще спокійний і терпеливий. Подбайте про те, щоб він мав смачний перекус кожні 40 хвилин.
3) Завжди одягайте красиву нижню білизну. Особливо, коли ви робите покупки з чоловіком та неодноразово роздягаєтеся у примірочних.
4) Обов'язково дякуйте чоловікові за кожну покупку і терпеливість.
5) Під час шопінгу купіть йому шкарпетки або флешку. Коханому буде приємно отримати такий подарунок.
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