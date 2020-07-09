5 секретів вдалого шопінгу з чоловіком від Андре Тана

Український модельєр Андре Тан вкотре поділився корисними порадами зі своїми шанувальницями. Цього разу він розповів 5 секретів, які слід використати під час шопінгу з чоловіком.

Цікавий ролик дизайнер опублікував на особистій сторінці в інстаграмі. Багато чоловіків під час шопінгу втомлюються і в результаті їхні обраниці залишаються невдоволеними. Щоб такого не сталося, варто скористатися порадами Андре Тана та отримати задоволення від покупок.

5 секретів вдалого шопінгу від Андре Тана

1) Складіть список магазинів, які хочете відвідати, перед виходом з дому. І продумайте оптимальний маршрут.

2) Ситий чоловік – щедрий чоловік, а ще спокійний і терпеливий. Подбайте про те, щоб він мав смачний перекус кожні 40 хвилин.

3) Завжди одягайте красиву нижню білизну. Особливо, коли ви робите покупки з чоловіком та неодноразово роздягаєтеся у примірочних.

4) Обов'язково дякуйте чоловікові за кожну покупку і терпеливість.

5) Під час шопінгу купіть йому шкарпетки або флешку. Коханому буде приємно отримати такий подарунок.