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Бруклін Бекхем заручився із коханою дівчиною

Бруклін Бекхем заручився із коханою дівчиною
11:47 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Син зіркового подружжя Вікторії та Девіда Бекхемів Бруклін зробив пропозицію коханій дівчині Ніколі Пельц. Їхні стосунки тривають вже десять місяців. Про це повідомляють західні ЗМІ. Бруклін – фотограф, Нікола –американська акторка, дочка знаменитого американського промисловця і мільярдера Нельсона Пельца. До історії їхнього кохання прикута увага журналістів. На сторінках видання The Mirror з'явилася інформація про те, що пара заручилася.

 За словами інсайдерів, 21-річний Бруклін розповів своїм друзям в Каліфорнії, що зробив пропозицію 25-річній Ніколі. Серед його оточення кожензнає про їхнє безмежне кохання. Джерело повідомляє, що Девід та Вікторія дали сину своє благословення. Батьки дуже раді такому рішенню сина, адже після декількох складних стосунків, він нарешті знайшов обраницю, яка підходить йому.

PR-директор Брукліна, який також представляє інтереси його батьків, відмовився давати будь-які коментарі з цього приводу. Тому поки що невідомо, наскільки інформація про заручини є достовірною.

Що відомо про особисте життя Брукліна Бекхема? У 2014 році він мав роман із акторкою Хлоєю Морец, яка старша за нього на два роки. Закохані довгий час не афішували стосунки, а стверджували, що їх пов'язує лише дружба. Пізніше ЗМІ писали, що Бруклін в захваті від співачки Селени Гомес. Йшлося про те, що він не раз просив їй дати шанс на стосунки.

 
 
 
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I Promise to always be by your side

Допис, поширений

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Бруклин Бекхэм.

Автор:

Телеграф
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